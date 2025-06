Maghreb : entre la France et ce pays, c’est l’amour fou

Photo : DR

Le tournant décisif dans les relations entre la France et le Maroc s’est opéré en 2024, lorsque Paris a exprimé son soutien officiel au plan marocain sur le Sahara occidental. Ce geste politique fort a levé bien des ambiguïtés, consolidé un climat de confiance entre les deux capitales, et renforcé la dynamique de coopération sur des sujets clés. Depuis, cette entente ne cesse de se traduire par des actes concrets, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée, où les deux pays apparaissent comme des partenaires soudés, efficaces et parfaitement coordonnés.

Tanger : un coup de filet salué à Paris

L’arrestation à Tanger, d’un Franco-Marocain, accusé d’être impliqué dans des enlèvements et dans des opérations de blanchiment d’argent, en est l’illustration éclatante. L’opération a été menée conjointement par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), sur la base d’une plainte formelle transmise par les autorités françaises aux services marocains. C’est la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) qui a annoncé cette interpellation, soulignant la réactivité des forces de sécurité.

Ce succès n’a pas tardé à susciter une réaction officielle à Paris. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a tenu à remercier publiquement le Maroc, saluant l’excellence de la coopération judiciaire entre les deux pays. Un message posté sur son compte officiel X a réaffirmé cette gratitude, reflet d’une confiance politique et opérationnelle rare à ce niveau de collaboration.

Un partenariat qui repose sur plus qu’un simple alignement d’intérêts

La relation entre Rabat et Paris dépasse désormais le cadre formel de la diplomatie. Elle s’apparente à une véritable entente tactique fondée sur la complémentarité et le respect mutuel. L’arrestation de Tanger n’est pas un simple fait divers, mais un jalon de plus dans une série d’actions coordonnées qui traduisent un niveau de coopération que peu de pays entretiennent aujourd’hui.

Ce duo franco-marocain, cimenté par des intérêts géostratégiques communs mais aussi par des mécanismes de réponse efficaces face aux menaces modernes, agit avec une fluidité qui évoque une forme de complicité assumée. Les félicitations françaises n’ont rien de protocolaires : elles témoignent d’un attachement réel à ce partenariat sécuritaire, perçu à Paris comme une pièce maîtresse dans la lutte contre le crime organisé.

Un « couple » stratégique en pleine affirmation

La relation entre la France et le Maroc se distingue par sa stabilité et son efficacité. De l’alignement politique sur le dossier saharien à la coopération technique sur des affaires complexes impliquant cryptomonnaies et réseaux transnationaux, les deux États avancent en tandem, comme deux partenaires qui se comprennent, s’écoutent et agissent sans perdre de temps.

Ce climat de confiance, renforcé par la reconnaissance publique des efforts de l’autre, alimente une dynamique que beaucoup qualifient de modèle dans la région. Et quand la France remercie avec autant d’insistance, c’est que, dans cette relation, le Maroc joue clairement un rôle que ni la géographie ni la diplomatie ne suffisent à expliquer. C’est un partenariat forgé à chaud, dans l’action — et dans la confiance. Bref, entre ces deux-là, c’est bien plus qu’une entente : c’est presque une histoire d’amour sécuritaire.