Maghreb : le paiement par mobile lancé officiellement dans ce pays

Depuis plusieurs années, l’Afrique subsaharienne a pris une avance notable dans le domaine des paiements mobiles. Des pays comme le Kenya, avec son célèbre système M-Pesa, ou encore le Ghana et la Tanzanie, ont su profiter de la généralisation des smartphones pour mettre en place des solutions simples et rapides. Ces innovations ont permis à des populations souvent éloignées des banques traditionnelles d’effectuer des transactions facilement, réduisant ainsi leur dépendance à l’argent liquide. Ce succès s’explique par une adoption massive des technologies mobiles et un réel besoin d’accélérer les échanges dans des économies largement basées sur le cash. Fort de cette expérience, le Maghreb se lance désormais dans la modernisation de ses modes de paiement grâce à la technologie mobile.

Barid Pay : une solution pour simplifier les paiements du quotidien

En Algérie, un nouveau service baptisé Barid Pay a été lancé officiellement par Algérie Poste. Ce service donne la possibilité aux utilisateurs d’effectuer leurs paiements directement depuis leur téléphone mobile, constituant ainsi une solution commode en remplacement de l’argent liquide. Le service a ciblé dans un premier temps les pharmacies et les petits commerces de proximité, secteurs clés où le recours au cash reste encore très fréquent. Pour rendre les transactions simples et accessibles, Barid Pay utilise la technologie du QR Code, qui facilite le règlement en un simple geste, sans besoin d’équipement sophistiqué.

Une extension progressive à travers tout le pays depuis le 14 juin 2025

Le déploiement de Barid Pay a commencé le 14 juin 2025 et se poursuit de manière successive pour couvrir l’ensemble du territoire national. Cette montée en puissance progressive permet d’accompagner la diffusion du paiement mobile tout en assurant une transition en douceur vers une économie numérique. Afin d’encadrer les transactions, une limite journalière de 500 000 dinars algériens a été instauré, garantissant la sécurité des paiements tout en répondant aux besoins des consommateurs.

Une avancée prometteuse pour l’inclusion financière dans la région

Ce lancement représente un tournant important pour l’Algérie et le Maghreb, qui prennent ainsi le chemin vers une meilleure inclusion financière. En adoptant ce mode de paiement électronique, le pays pourrait voir une simplification notable des échanges commerciaux et une réduction des coûts liés à l’usage du cash. À terme, cette évolution pourrait aussi favoriser l’émergence de nouveaux services financiers numériques, améliorant l’accès à l’économie pour une plus grande partie de la population. Ce pas vers le digital montre une volonté claire de moderniser les infrastructures financières au bénéfice des citoyens et du développement économique.