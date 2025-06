Maghreb : les universitaires impactés par les tensions croissantes avec la France

Photo Unsplash

Les liens entre l’Algérie et la France traversent une période particulièrement difficile depuis plusieurs mois. La reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a profondément bouleversé les équilibres diplomatiques, provoquant une réaction vive d’Alger. Cette décision a déclenché une série d’actions réciproques, dont l’expulsion de diplomates, qui ont alimenté une escalade des tensions. Ces différends se sont étendus à la coopération migratoire, fragilisée par des accusations de refus de rapatriement et des polémiques autour des expulsions. Par ailleurs, des dossiers sensibles, comme la détention prolongée d’un écrivain franco-algérien, ajoutent une dimension humaine à ce conflit politique, affectant aussi les échanges culturels et éducatifs.

Des mesures ministérielles strictes dans le secteur universitaire

Ce 15 juin, le ministère algérien chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adopté des mesures visant à protéger les intérêts nationaux. Il recommande formellement aux universitaires, qu’ils soient enseignants, chercheurs ou personnels administratifs, d’éviter systématiquement le transit par les aéroports français lors de leurs déplacements à l’étranger, afin d’éviter toute complication liée à la crise diplomatique.

De plus, le ministère impose un contrôle rigoureux sur les contenus diffusés lors des manifestations scientifiques ; tout élément susceptible de heurter les normes nationales ou de contredire la position officielle sur les questions internationales est désormais interdit. Cette exigence concerne également les événements organisés en partenariat avec des institutions internationales, témoignant d’un encadrement accru des activités universitaires.

La coopération scientifique prise entre enjeux politiques et restrictions

La situation actuelle crée une tension palpable entre la volonté de maintenir des liens scientifiques et les impératifs politiques dictés par le ministère. La mobilité des chercheurs et étudiants, élément fondamental des échanges universitaires, se trouve ainsi fortement limitée. Cette situation révèle la manière dont les différends politiques peuvent s’infiltrer dans des domaines traditionnellement perçus comme indépendants, comme celui de la recherche et de la formation.

En privilégiant la prudence et le contrôle, le ministère cherche à préserver l’image et la souveraineté nationale, mais cette approche fragilise inévitablement les échanges intellectuels avec la France. Cette nouvelle donne redéfinit les contours de la coopération universitaire, avec des conséquences concrètes pour les acteurs académiques concernés.