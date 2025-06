Maghreb : l’expertise d’Elon Musk demandée dans ce pays

Photo DR

Le Maroc veut accélérer l’accès à Internet dans les régions reculées du pays. Pour y parvenir, les autorités misent sur une solution innovante, à savoir l’Internet par satellite. Dans ce cadre, Rabat envisage de s’appuyer sur l’expertise de Starlink, filiale de SpaceX fondée par Elon Musk, pour connecter les zones rurales encore mal desservies.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de généralisation du haut et du très haut débit. Le gouvernement veut ainsi permettre aux habitants des campagnes d’accéder à des services en ligne dans les domaines de l’éducation, de la santé ou encore de l’administration. C’est un enjeu de développement, mais aussi d’équité territoriale.

Starlink propose une technologie basée sur un réseau de satellites en orbite basse. Ce système permet de fournir une connexion Internet stable et rapide, même dans des endroits difficiles d’accès, sans dépendre d’infrastructures terrestres coûteuses à déployer. Pour un pays comme le Maroc, où de nombreuses zones montagneuses et isolées restent à connecter, cette solution représente une alternative crédible.

Selon des sources locales, les discussions entre Rabat et Starlink sont à un stade avancé. Si un accord est conclu, le déploiement pourrait commencer dès cette année, avec une priorité donnée aux régions les plus enclavées. En améliorant la connectivité dans les zones rurales, le Maroc espère aussi encourager le développement économique local, notamment grâce à l’entrepreneuriat numérique et à l’agriculture intelligente.

La couverture Internet pourrait aussi permettre un meilleur accès aux programmes de formation et à l’information. Le pays suit ainsi une tendance observée dans plusieurs États africains, qui cherchent à rattraper leur retard numérique en s’ouvrant aux solutions satellitaires.