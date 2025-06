Maghreb : lourde taxe contre un produit nord africain

Photo : DR

Le dumping est une pratique commerciale consistant à vendre des produits à un prix inférieur à leur coût de production ou à leur prix sur le marché domestique, afin d’écraser la concurrence. Cette stratégie, bien que légale dans certains cas, est souvent perçue comme déloyale, particulièrement lorsqu’elle affecte la compétitivité des industries locales. Face à cette menace, certains États mettent en place des mesures antidumping, visant à protéger leurs producteurs contre cette concurrence déloyale. Ces mesures peuvent prendre la forme de taxes supplémentaires sur les importations de produits pratiquant le dumping, afin de rétablir des conditions de concurrence équitables sur les marchés nationaux.

Le Maroc frappe fort contre le PVC égyptien

Le Maroc, à travers son administration douanière, a récemment annoncé la mise en place d’un droit antidumping provisoire sur les importations de polychlorure de vinyle (PVC) en provenance d’Égypte. Cette décision, entrée en vigueur le 6 juin et valable pour une période de quatre mois, vise à contrer des pratiques de prix jugées déloyales sur le marché marocain. Le PVC, produit principalement par l’Egyptian Petrochemicals Company (EPC), fait l’objet d’une taxation supplémentaire significative, s’élevant à 74,87 % pour les produits de cet exportateur majeur. Pour les autres exportateurs égyptiens de PVC, cette taxe atteint un taux encore plus élevé de 92,19 %.

Publicité

Une enquête révélatrice

L’enquête menée par les autorités marocaines a révélé que les prix de vente des exportateurs égyptiens étaient bien en dessous des prix normaux pratiqués sur le marché marocain, ce qui constitue une forme de dumping. Les autorités marocaines estiment que cette stratégie tarifaire nuit gravement à la compétitivité des producteurs locaux de PVC, rendant leur position sur le marché plus fragile. En réponse à ce constat, les ministères de l’Industrie et de l’Économie du Maroc ont officialisé cette mesure sous la forme d’un arrêté conjoint, dans le but de protéger l’industrie locale tout en assurant des conditions de marché équilibrées.

Une réponse à la concurrence déloyale

Cette initiative de la part du Maroc s’inscrit dans un cadre plus large de défense commerciale. Elle s’ajoute aux nombreuses autres mesures antidumping adoptées à l’échelle mondiale pour contrer les distorsions du marché liées à des pratiques commerciales agressives. Elle souligne également la volonté du Maroc de maintenir une industrie locale compétitive face à l’afflux de produits étrangers qui ne respectent pas les règles du jeu équitables.