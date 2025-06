Maghreb: montée en puissance militaire d’un pays

Armée marocaine. Photo : DR

Le Maroc, acteur stratégique du flanc ouest-africain, poursuit une transformation méthodique de son appareil de défense. Face à un environnement régional marqué par des tensions persistantes et une course aux armements, le Royaume a entrepris, depuis plusieurs années, une montée en gamme progressive de ses capacités militaires. L’objectif est clair : garantir l’intégrité de son territoire tout en affirmant une autonomie stratégique. Ce recentrage s’opère à travers l’acquisition de matériels de haute technologie, la diversification des partenariats, ainsi que le renforcement de la doctrine nationale en matière de cybersécurité et de guerre hybride.

Une modernisation portée par des équipements de pointe

L’achat des hélicoptères d’attaque AH-64 Apache constitue l’un des symboles les plus visibles de cette refonte. D’après une étude conjointe de la Fondation Konrad Adenauer et de la Fondation pour la gouvernance et la souveraineté mondiale, cet investissement marque « un tournant décisif dans le processus de transformation pluriannuel des capacités de défense du Royaume ». La nature de ces hélicoptères, capables d’opérer dans des environnements complexes et d’interagir avec des systèmes alliés, reflète une ambition assumée de modernisation tactique.

Publicité

Ce choix s’inscrit dans une stratégie globale d’acquisition de matériel interopérable, où la qualité prime sur la quantité. Il s’agit pour le Maroc non seulement de combler des déficits capacitaires, mais aussi de répondre à une dynamique régionale où l’Algérie, son voisin, se distingue par « des investissements militaires massifs soutenus par ses ressources pétrolières ».

Le pari technologique des drones et des F-16

Le recours croissant aux drones turcs, appuyé par l’attente des livraisons de F-16 Block 70/72 à l’horizon 2027, renforce davantage cette posture. Le rapport souligne que « le Royaume accorde une priorité aux systèmes conjuguant précision et supériorité technologique ». L’objectif est de bâtir un arsenal à la fois dissuasif et agile, capable de répondre aux menaces transfrontalières tout en s’intégrant à des alliances de défense plus larges.

Cette politique d’armement, bien qu’ambitieuse, n’est pas dénuée de prudence. L’étude met en garde contre le risque d’une dépendance excessive à un seul fournisseur. La diversification des sources d’approvisionnement est dès lors présentée comme une nécessité stratégique, permettant d’assurer une résilience face aux fluctuations géopolitiques et aux éventuelles ruptures d’alliances.

Vers une puissance défensive multidimensionnelle

Au-delà de l’équipement terrestre et aérien, le Maroc projette une évolution plus structurelle de ses forces. Le rapport évoque « la constitution d’une armée cybernétique robuste », traduisant une prise de conscience des défis liés à la guerre hybride. Les menaces ne se limitant plus aux frontières physiques, les autorités marocaines anticipent une reconfiguration de leur doctrine pour inclure le cyberespace comme théâtre d’opérations à part entière.

Publicité

Cette orientation est également visible dans la volonté affichée de renforcer les capacités navales, dans une logique de complémentarité des moyens. « Cette stratégie axée à la fois sur les capacités navales et cybernétiques pourrait élever le Maroc au rang de puissance multidimensionnelle », note l’étude, qui voit dans ce repositionnement une opportunité d’influence régionale accrue.

Une ambition assumée dans un contexte régional sous tension

Les efforts du Maroc en matière de défense s’inscrivent dans un contexte géopolitique mouvant. Si les objectifs de souveraineté et de sécurité nationale sont au cœur de cette modernisation, l’étude rappelle que la montée en puissance militaire d’un voisin immédiat, couplée à des velléités hégémoniques, constitue une menace structurelle pour le Royaume. L’évolution de l’arsenal marocain n’est donc pas une simple démonstration de force, mais bien une réponse stratégique à un environnement régional de plus en plus imprévisible.

La transformation en cours s’étend sur une décennie et demeure en cours d’optimisation. Elle repose sur une vision à long terme, qui conjugue leadership, maîtrise technologique et intégration régionale. Le Maroc n’ambitionne pas uniquement de se défendre, mais entend jouer un rôle structurant dans la coopération sécuritaire internationale, en s’érigeant comme un partenaire crédible et un pôle de stabilité au Maghreb.