Maghreb : près de 40 000 entreprises créées en 4 mois dans ce pays

Dans l’ensemble du Maghreb, les lignes économiques bougent rapidement. Face aux défis structurels, plusieurs pays optent pour une relance fondée sur l’initiative privée, la diversification des filières productives et l’amélioration du climat des affaires. Le Maroc, en particulier, multiplie les signes d’un écosystème en pleine effervescence : projets industriels, numérisation des services administratifs, montée des start-up… Ce dynamisme se traduit notamment par une explosion des créations d’entreprises sur les premiers mois de l’année 2025.

Un engouement pour l’entrepreneuriat formel

Entre janvier et avril, près de 40 000 entreprises ont été officiellement enregistrées dans le pays selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ce chiffre souligne une confiance marquée des entrepreneurs envers leur environnement économique. Loin des lourdeurs administratives d’antan, la majorité de ces structures ont été constituées sous des formes juridiques allégées, faciles à gérer et rapides à mettre en place. Les structures unipersonnelles à responsabilité limitée attirent particulièrement les jeunes actifs, les indépendants et les porteurs de projets qui souhaitent évoluer en toute légalité sans engager des ressources démesurées.

On observe également une montée en puissance des initiatives individuelles : de plus en plus de citoyens, parfois fraîchement diplômés, se lancent seuls avec pour ambition de se construire un avenir professionnel autonome. Cette tendance traduit une recomposition du marché du travail, dans lequel la création de sa propre activité devient une alternative sérieuse au salariat classique.

Une carte économique dominée par les secteurs traditionnels

L’analyse des domaines d’activité choisis par ces nouvelles entreprises montre que les porteurs de projets privilégient les secteurs qui offrent des débouchés immédiats ou une faible barrière à l’entrée. Cela n’empêche pas une percée progressive de filières plus techniques comme les technologies de l’information ou les services financiers, souvent perçus comme plus porteurs sur le long terme.

Ce panorama offre un aperçu précieux des dynamiques économiques à l’œuvre au Maroc. Il montre aussi quels secteurs nécessitent un appui renforcé — notamment en matière de formation, d’accompagnement ou de financement — afin de maximiser leur impact sur l’emploi et la compétitivité nationale.

Répartition sectorielle des entreprises créées au Maroc de janvier à avril 2025 :