Maghreb : près d’un milliard $ d’investissements réalisés en 2024

Le Maghreb occupe une position géographique privilégiée, à la frontière entre l’Afrique et l’Europe, qui en fait une zone particulièrement attractive pour les capitaux internationaux. Cette proximité avec les grands marchés européens, associée à des coûts compétitifs et à une main-d’œuvre qualifiée, facilite l’implantation de projets économiques d’envergure. Par ailleurs, les efforts déployés par les pays de la région pour améliorer leur cadre réglementaire et leur climat des affaires renforcent cet attrait.

La Tunisie et ses voisins ont vu croître leurs flux d’investissements étrangers en 2024, comme le souligne le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

La Tunisie, un acteur majeur de la croissance des investissements étrangers

En 2024, le pays a réussi à capter 936 millions de dollars en Investissements Directs Étrangers, soit une progression de plus de 20 % par rapport à 2023. Cette performance repose notamment sur un projet colossal dans les énergies renouvelables, estimé à environ 6 milliards de dollars, qui symbolise l’ambition du pays de s’orienter vers des sources d’énergie durables et innovantes.

Au total, les annonces d’investissements en Tunisie atteignent 13 milliards de dollars, témoignant d’une diversification des secteurs concernés et d’une confiance renouvelée des investisseurs.

Une dynamique régionale en pleine expansion

Le Maghreb dans son ensemble profite également d’une croissance soutenue des flux d’investissements, avec une hausse de 12 % des Investissements Directs Étrangers en Afrique du Nord, pour un peu plus de 75 milliards de dollars en 2024, selon la CNUCED. Cette progression s’accompagne d’une concentration des fonds vers des projets à fort impact, tels que les technologies vertes, les infrastructures modernes et les industries légères.

Cette tendance traduit une volonté commune des pays de la région de renforcer leur développement économique en attirant des investissements durables, tout en consolidant leur place dans les chaînes de valeur mondiales. Ainsi, le Maghreb, avec la Tunisie en tête, s’affirme comme une zone clé pour les capitaux étrangers en Afrique.