Maghreb : un accord militaire signé avec le Rwanda

Depuis plusieurs années, le Maroc multiplie les passerelles diplomatiques et stratégiques avec ses partenaires africains. Loin de se limiter aux échanges économiques ou culturels, cette dynamique vise aussi à asseoir une influence politique et sécuritaire accrue sur le continent. Le retour du royaume au sein de l’Union africaine en 2017 a marqué un tournant dans cette ambition, avec l’ouverture de nouvelles ambassades, l’intensification de la coopération sud-sud et la signature de multiples accords bilatéraux.

Ce mouvement de reconquête s’est traduit par un intérêt croissant pour des partenariats structurants, en particulier avec des pays de l’Afrique de l’Est, région souvent considérée comme un levier stratégique pour diversifier les alliances du Maghreb. Grâce à cette diplomatie dynamique, Rabat marque une avancée supplémentaire en consolidant ses relations militaires avec Kigali.

Une signature officielle entre hauts responsables

Le 18 juin à Rabat, Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de la gestion de la défense nationale, a accueilli Juvenal Marizamunda, ministre rwandais de la Défense, accompagné d’une importante délégation. La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du Rwanda au Maroc, soulignant la portée politique de cet échange.

Au cours de cette visite, un accord formalisant la collaboration militaire entre les deux pays a été conclu. Il prévoit un cadre élargi d’échanges, qui porte sur la réalisation d’exercices communs, la formation des militaires, l’appui logistique…Par ailleurs, un volet spécifique est dédié à la santé des personnels militaires, afin d’améliorer leur prise en charge.

Pour assurer le suivi de cette coopération, une instance bilatérale sera instaurée : une commission militaire commune chargée de déterminer les priorités et d’organiser des réunions régulières alternant entre Rabat et Kigali. Cette structure vise à garantir un pilotage efficace et équilibré du partenariat.

Un partenariat construit sur plusieurs axes

L’accord s’étend sur divers domaines clés qui permettent de renforcer la synergie entre les forces armées marocaines et rwandaises. Par la formation et les manœuvres partagées, les deux armées chercheront à améliorer leurs compétences mutuelles et leur coordination opérationnelle. Le soutien logistique et technique viendra compléter ces efforts en facilitant les actions concrètes sur le terrain, tandis que la prise en charge médicale des soldats constitue un aspect essentiel de la coopération.

Cette démarche traduit une volonté claire d’aller au-delà des simples engagements symboliques, en posant les bases d’une collaboration durable et structurée.

Une ambition marocaine au cœur de l’Afrique subsaharienne

Ce rapprochement avec Kigali démontre la stratégie du Maroc visant à étendre ses partenariats au-delà de sa région immédiate, notamment dans l’Afrique subsaharienne. En s’associant avec un pays réputé pour sa discipline militaire et son rôle actif dans les opérations de maintien de la paix, le royaume affirme son intention de jouer un rôle significatif dans la sécurité du continent.

La signature de cet accord ouvre des perspectives concrètes de coopération dans la gestion des crises, le partage d’expertises et le développement des capacités militaires adaptées aux défis régionaux. Elle témoigne également de la volonté des deux pays d’établir un dialogue solide et équilibré pour renforcer la stabilité et la sécurité.