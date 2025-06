Maghreb: 2 terroristes (un ex-émir) neutralisés

La lutte contre le terrorisme reste un défi majeur pour de nombreux États, confrontés à des groupes extrémistes qui perturbent la stabilité et la sécurité. Les autorités algériennes ont fait état d’une opération réussie menée récemment à Khenchela, dans l’est du pays, marquée par l’élimination de deux individus impliqués dans des activités terroristes. L’intervention a permis de neutraliser ces éléments dangereux tout en saisissant des armes et des munitions.

Identité des terroristes abattus à Khenchela

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a identifié l’un des deux terroristes abattus, M’rikhi Abdelrahmane, également connu sous le nom d’Houdeifa Abou Bouchra. Ancien émir d’un groupe terroriste actif dans la région, cet individu avait rejoint les rangs des groupes armés en 2007, où il avait exercé une influence significative. L’opération militaire, réalisée le 3 juin à Oued Boudkhan, dans la wilaya de Khenchela, a été conduite par des unités de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte continue contre les menaces terroristes.

Publicité

Bilan de l’opération et saisies d’armement

En plus de la neutralisation des deux terroristes, l’opération a permis de saisir plusieurs armes, notamment deux pistolets automatiques et deux fusils d’assaut de type Kalachnikov, ainsi qu’une quantité importante de munitions, renforçant ainsi l’efficacité de cette intervention. L’Algérie, comme d’autres nations de la région, poursuit son engagement pour sécuriser son territoire et éradiquer les menaces liées au terrorisme, un phénomène qui requiert une vigilance constante et une coopération internationale renforcée.