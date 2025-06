Maghreb: un géant de la construction pose ses valises dans un pays

Le Maghreb attire depuis plusieurs années des acteurs internationaux désireux de se positionner sur des marchés en pleine mutation. Les opportunités qu’offrent les pays de cette région — entre modernisation des infrastructures, croissance démographique et ambitions industrielles — stimulent l’installation de groupes étrangers dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les télécommunications, ou encore la construction. Le Maroc, en particulier, bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction, combinant stabilité institutionnelle, politique d’ouverture économique et développement régional accéléré. C’est dans ce contexte que la multinationale suisse Sika vient de franchir une nouvelle étape de son expansion.

Une présence renforcée à Agadir

Sika, spécialisée dans les matériaux de construction, a récemment annoncé la mise en service d’une usine à proximité d’Agadir, dans le sud du Maroc. L’objectif de ce nouveau site : répondre à la demande croissante en mortiers et adjuvants, tant au niveau national que sur les marchés frontaliers. Dotée des équipements technologiques les plus récents, l’usine a été pensée pour optimiser la couverture logistique et commerciale dans une région en plein essor.

Selon un communiqué publié mercredi, le choix de l’implantation à Agadir repose sur une double logique : accompagner les dynamiques locales de construction et servir de base stratégique pour rayonner au-delà des frontières marocaines.

Une stratégie d’expansion globale

Ce développement au Maroc s’inscrit dans un mouvement plus large porté par le groupe. En parallèle, Sika a également renforcé sa présence en Amérique latine avec l’extension d’un site de production situé près de Belo Horizonte, au Brésil. Implantée dans l’État du Minas Gerais, cette usine joue un rôle clé dans l’approvisionnement en adjuvants des secteurs du béton prêt à l’emploi, du ciment et des mines, dans une région à forte densité industrielle.

La dynamique d’expansion concerne également l’Asie, où le site de Suzhou, en Chine, a été agrandi pour répondre aux besoins liés au développement urbain massif. L’usine est spécialisée dans les technologies polyuréthanes à haute viscosité, destinées aux domaines de l’automobile, de la construction et de l’industrie. Elle dessert une agglomération de plus de 12 millions d’habitants.

Des perspectives de croissance solides

L’ensemble de ces investissements reflète la stratégie à moyen terme de Sika, qui ambitionne un taux de croissance annuel supérieur à 4 % d’ici à 2028 dans les zones concernées. Présente dans 102 pays et disposant de plus de 400 usines à travers le monde, la société poursuit son développement en misant sur la proximité avec les marchés locaux et l’innovation technologique.

L’implantation marocaine de Sika confirme une tendance de fond : le repositionnement stratégique de grands groupes industriels qui voient dans les économies du Sud non plus seulement des débouchés, mais aussi des terrains d’ancrage pour des opérations industrielles durables.