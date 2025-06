Maghreb: un groupe chinois vise l’énergie et les mines après le secteur industriel

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Alors que l’Algérie attire de plus en plus d’investisseurs étrangers dans des secteurs clés de son économie, certains groupes prennent une longueur d’avance en élargissant rapidement leur champ d’action. C’est le cas du conglomérat chinois Avic, déjà positionné sur le créneau industriel, qui se tourne désormais vers les domaines stratégiques de l’énergie et des mines. Une nouvelle orientation confirmée lors d’une réunion de haut niveau avec les autorités algériennes, marquant une montée en puissance de la coopération sino-algérienne.

Des ambitions croisées dans l’énergie et les hydrocarbures

Le groupe Avic Innovation Holding Limited, représenté par son PDG Eric Yang, a rencontré à Alger le ministre Mohamed Arkab, accompagné de plusieurs responsables dont la secrétaire d’État aux Mines Karima Bakir Tafer, pour discuter de projets de grande envergure dans le secteur énergétique. À l’ordre du jour : exploration, production, infrastructures, mais aussi intégration des énergies renouvelables.

Les discussions ont mis en avant des synergies potentielles avec Sonatrach, notamment dans l’exploitation des gisements existants et le développement de la pétrochimie. La production de méthanol, d’ammoniac et d’engrais a notamment été évoquée, en cohérence avec la volonté de l’État algérien de renforcer les chaînes de transformation locale des hydrocarbures. La partie chinoise a souligné son expertise dans les technologies d’extraction avancées, un levier important pour améliorer les rendements dans un contexte de transition énergétique.

Renforcement des infrastructures et modernisation technologique

L’autre volet majeur des discussions a porté sur l’électricité. Avic, via sa filiale Avic Inno, a proposé des pistes de collaboration avec Sonelgaz autour de la modernisation des réseaux de transport, en particulier les lignes haute et très haute tension. L’objectif est clair : garantir une meilleure stabilité du réseau national et favoriser l’intégration des sources renouvelables.

Cette approche met en lumière un changement de paradigme dans la stratégie énergétique de l’Algérie : au lieu de se limiter à l’amont pétrolier et gazier, les autorités multiplient les partenariats pour renforcer toute la chaîne énergétique, des infrastructures aux usages finaux. Des solutions technologiques modernes, combinant efficacité énergétique et numérisation, ont été mises sur la table, avec des perspectives concrètes d’expérimentation à court terme.

Le secteur minier aussi dans le viseur

Le groupe Sonarem, actif dans les ressources minières, pourrait être le prochain partenaire stratégique de Avic. Les deux parties ont exploré des opportunités liées au traitement des minerais de fer et des phosphates, deux ressources clés pour les industries sidérurgiques et chimiques. Les représentants chinois ont manifesté un intérêt particulier pour les procédés de transformation sur site, dans une logique de création de valeur et de réduction des exportations de matières brutes.