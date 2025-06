Maghreb : un important pont entre dans sa phase de construction

Nouveau Pont de bizerte (DR)

Les ponts ne sont pas de simples structures ; ils incarnent des liens durables entre les territoires, réduisent les distances et accompagnent les mutations économiques. Dans le Maghreb, où les enjeux de mobilité se doublent souvent de préoccupations de développement régional, chaque nouvelle infrastructure de ce type transforme le quotidien de milliers de citoyens. C’est précisément ce rôle que s’apprête à jouer le futur pont de Bizerte, en Tunisie, dont les travaux viennent de franchir une étape capitale.

Une étape décisive franchie sur le chantier

Le projet du nouveau pont de Bizerte est entré dans une phase de réalisation active avec la mise en place complète du chantier et la mobilisation des moyens nécessaires. Après plusieurs mois de préparation, les équipes techniques ont finalisé les opérations sur la terre ferme, ouvrant ainsi la voie aux prochaines étapes de construction. Cette progression découle d’un travail conjoint entre l’entreprise chinoise Sichuan Engineering, en charge de l’exécution, et les autorités tunisiennes, notamment la Direction générale des ponts et chaussées et l’unité de gestion du ministère de l’Équipement.

Publicité

Le site est désormais fonctionnel des deux côtés du canal reliant la Méditerranée au lac de Bizerte, notamment dans les zones de Bizerte Sud, Zarzouna et Menzel Abderrahmane. Selon les informations diffusées lors d’une réunion de suivi, présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, les moyens humains et techniques sont en place pour assurer la continuité des opérations. Le responsable a souligné sa volonté d’écarter toute entrave susceptible de freiner le chantier, s’engageant à coordonner l’action des différentes administrations impliquées.

Un projet structurant dans une zone stratégique

Ce futur ouvrage devrait jouer un rôle clé dans la transformation de l’axe nord de la Tunisie. L’actuel pont mobile de Bizerte, souvent congestionné et techniquement dépassé, freine le développement logistique de la région. Le nouveau pont, une fois achevé, permettra de fluidifier les déplacements et de renforcer l’accessibilité du gouvernorat de Bizerte, tout en facilitant les liaisons vers les grands centres urbains.

L’impact attendu dépasse les seuls besoins en transport : les zones riveraines, comme Menzel Abderrahmane, pourraient bénéficier d’une redynamisation économique grâce à l’amélioration de la connectivité. Ce type d’infrastructure agit en effet comme un levier pour les petites et moyennes entreprises, l’urbanisation maîtrisée et l’intégration de territoires jusque-là périphériques.

Une coopération technique sous surveillance

La réalisation du pont repose sur une collaboration entre la Tunisie et la Chine, dans le cadre d’un contrat attribué à la société Sichuan Engineering. Lors d’une récente visite de chantier, le directeur général de la filiale tunisienne de l’entreprise, M. Ya Yachang, était présent aux côtés des responsables tunisiens pour faire le point sur les avancées.

Publicité

Ce partenariat s’inscrit dans une relation économique plus large entre les deux pays, avec une présence accrue d’opérateurs chinois sur les grands chantiers tunisiens. Le projet de Bizerte est un modèle de coopération où le savoir-faire étranger est associé à un pilotage local étroitement suivi. La réunion de coordination organisée au siège du projet a permis de réaffirmer cette volonté commune de mener à bien les travaux, dans des conditions techniques rigoureuses et avec un souci de transparence.