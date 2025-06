Maghreb: un joyau du désert dans un top mondial

Ksar Aït-Ben-Haddou. Photo : DR

Majestueux, imposants, souvent entourés d’une aura de mystère, les châteaux à travers le monde fascinent autant qu’ils témoignent des époques révolues. Érigés en symboles de pouvoir ou de protection, ils allient architecture, histoire et art de vivre. Certains ont résisté aux siècles, devenant aujourd’hui des témoins précieux du patrimoine universel. Leur beauté ne réside pas uniquement dans leurs pierres ou leurs décors, mais aussi dans ce qu’ils racontent des peuples et des civilisations. C’est dans cet esprit que des plateformes spécialisées, comme CNN Travel, s’attachent à identifier les sites les plus remarquables.

Un joyau saharien classé au patrimoine mondial

Le Maroc figure dans le classement 2025 des 21 plus beaux châteaux du monde établi par CNN Travel, grâce à l’exceptionnel Ksar Aït-Ben-Haddou, qui se hisse à la 7ᵉ place. Situé aux portes du désert, ce site impressionnant est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plus qu’un simple château, il s’agit d’un ksar, une structure fortifiée traditionnelle en pisé, qui s’étend le long de la rivière Asif Ounila. Le complexe comprend une citadelle en hauteur, partiellement en ruine, et une ville basse encore habitée, ce qui en fait un lieu vivant autant qu’historique.

Publicité

Une star du cinéma international

Au fil des années, Aït-Ben-Haddou a séduit les cinéastes du monde entier. Ce décor naturel a accueilli le tournage de productions prestigieuses telles que Gladiator, Game of Thrones, L’homme qui voulut être roi, ou encore La Momie. Ce rôle de plateau de cinéma a largement contribué à sa notoriété mondiale, mais c’est surtout son architecture traditionnelle en briques de terre, typique des constructions berbères du XVIIᵉ siècle, qui en fait un chef-d’œuvre à part entière.

Une étape historique sur la route des caravanes

Construit à l’origine comme halte pour les caravanes reliant Marrakech au Soudan, Aït-Ben-Haddou témoigne également de l’importance des échanges transsahariens. Aujourd’hui encore, des maisons d’hôtes aux allures traditionnelles y accueillent les visiteurs, offrant une immersion dans un passé toujours présent.

Un classement mondial prestigieux

Le château marocain côtoie dans le classement des monuments emblématiques répartis sur tous les continents. En tête figure le château de Himeji (Japon), suivi de la forteresse des Chevaliers de Rhodes (Grèce), Neuschwanstein (Allemagne), l’Alcazar de Ségovie (Espagne) ou encore le palais de Pena (Portugal). La forteresse d’Amber (Inde) complète le top 6 juste avant le ksar marocain.

Parmi les autres sites cités figurent également le château de Kalmar (Suède), le château San Felipe del Morro (Porto Rico), le palais de Topkapi (Turquie), le château d’Édimbourg (Écosse), Vianden (Luxembourg), le château de Chambord (France) ou encore le Krak des Chevaliers (Syrie). Un palmarès qui mêle diversité géographique, richesse historique et prouesses architecturales.