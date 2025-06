Maghreb : un leader planche sur le développement durable de l’Afrique

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

L’Afrique a enregistré des transformations significatives ces dernières décennies. Des pôles urbains modernes ont émergé, les infrastructures routières et numériques se sont densifiées, et plusieurs économies ont franchi des caps de croissance soutenue. Malgré ces avancées, de profondes fragilités structurelles demeurent : une forte dépendance à l’exportation de matières premières, des échanges intra-continentaux limités, une gouvernance économique encore instable, et une vulnérabilité chronique aux fluctuations extérieures.

Le message du Roi Mohammed VI, adressé aux participants du à l’édition 2025 du Forum Ibrahim Governance Weekend à Marrakech, a posé les bases d’une stratégie de développement axée sur la souveraineté économique, la coopération régionale et la gouvernance responsable.

Valoriser localement les richesses du continent

Le Maroc appelle à un tournant décisif dans l’exploitation des ressources africaines. Le continent détient 40 % des réserves mondiales de matières premières et 30 % des minéraux critiques essentiels aux technologies modernes, sans oublier ses vastes potentiels agricoles, énergétiques et hydriques. Pourtant, ces richesses continuent d’être exportées à l’état brut, privant l’Afrique d’une part essentielle de la valeur ajoutée. Le message royal insiste sur la nécessité de bâtir des chaînes de transformation locales, d’investir dans la formation industrielle et de consolider des écosystèmes capables de créer des emplois durables. Il ne s’agit plus seulement d’exploiter, mais de transformer, de produire, et de maîtriser les flux économiques qui en découlent.

Une intégration commerciale qui reste à concrétiser

Alors que d’autres régions du monde bénéficient d’un commerce régional dense, l’Afrique reste en retrait : seuls 16 % de ses échanges commerciaux se font entre pays africains. Cette situation limite considérablement la résilience économique du continent et freine l’expansion des entreprises locales. Le Souverain marocain souligne que le renforcement des échanges intrarégionaux est une nécessité stratégique. Cela implique de lever les barrières logistiques, de simplifier les procédures douanières et de construire une vraie complémentarité entre les économies africaines. Sans un marché continental fonctionnel, aucune politique de développement ne pourra pleinement porter ses fruits.

Gouvernance et confiance : deux piliers pour attirer l’investissement

Le développement économique exige un environnement institutionnel stable et attractif. Le Roi met en avant la nécessité d’accélérer les réformes liées à la bonne gouvernance, à la transparence, à l’état de droit et à l’amélioration du climat des affaires. Protéger les investisseurs, garantir une justice impartiale et combattre la corruption sont des conditions fondamentales pour attirer les capitaux, stimuler l’entrepreneuriat et renforcer la croissance locale. Le message insiste également sur le rôle essentiel de la diaspora africaine, non seulement en tant que source de transferts financiers, mais aussi comme levier de compétences, de réseaux et de projets porteurs d’innovation.

Vers une autonomie financière accrue

Le modèle actuel de financement du développement en Afrique repose encore largement sur des apports extérieurs. Or, cette dépendance rend les politiques économiques vulnérables aux priorités des bailleurs internationaux. Le Maroc défend un changement de paradigme : mobiliser davantage de ressources domestiques, améliorer la fiscalité, renforcer l’efficacité de la dépense publique et explorer des mécanismes financiers innovants. Cette approche vise à garantir au continent une plus grande liberté d’action, à financer ses priorités stratégiques sans subir les logiques imposées de l’extérieur.

Une vision portée par un acteur engagé

L’intervention du Roi du Maroc, transmise aux participants du forum tenu à Marrakech, est une démarche constante de plaidoyer pour une Afrique plus autonome, mieux intégrée et tournée vers la création de valeur sur place. Ce message n’est pas isolé : il prolonge une série d’initiatives que le Royaume déploie dans de nombreux pays africains, dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des infrastructures ou de la formation. En mettant l’accent sur la réforme, la coopération régionale et la valorisation des ressources locales, le Maroc affirme une vision résolument tournée vers un développement à la fois durable et pragmatique.