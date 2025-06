Maghreb: un pays veut organiser la Coupe du Monde des Clubs en 2029

Photo : DR

La Coupe du monde des Clubs, organisée sous l’égide de la FIFA, s’est progressivement imposée comme un rendez-vous stratégique du football mondial. Rassemblant les clubs champions des différentes confédérations, cette compétition illustre l’internationalisation croissante du ballon rond, bien au-delà des sélections nationales. Ce tournoi, souvent perçu à ses débuts comme une vitrine commerciale, est désormais une scène sur laquelle s’affrontent les meilleures formations de la planète, incarnant la dimension globale du football contemporain. Il devient également, pour les pays hôtes, une opportunité d’affirmer leur stature sur le plan sportif, diplomatique et infrastructurel.

Une candidature autonome qui marque un cap

Le Maroc ambitionne officiellement d’organiser l’édition 2029 de la Coupe du monde des Clubs, selon les informations relayées par le média spécialisé Marca. À ce stade, aucune candidature n’a encore été formellement soumise, mais la fenêtre de dépôt est désormais ouverte. Plusieurs pays ont déjà manifesté leur intérêt, notamment l’Espagne et le Brésil, qui planchent sur des dossiers structurés. Dans ce contexte, le Maroc a pris les devants, en définissant un calendrier, un contenu et des modalités spécifiques à sa propre candidature.

Cette démarche illustre une volonté affirmée de se positionner comme un acteur central dans l’accueil de grandes compétitions sportives mondiales. Elle se distingue aussi du partenariat que le royaume entretient avec l’Espagne dans l’organisation conjointe du Mondial 2030, preuve que les ambitions des deux pays peuvent coexister tout en poursuivant des trajectoires autonomes selon les enjeux.

Un intérêt croissant pour une compétition en pleine mutation

L’engouement autour de cette édition 2029 témoigne de l’évolution de la Coupe du monde des Clubs. Autrefois reléguée au second plan du calendrier international, elle attire désormais l’attention des grandes fédérations et des clubs majeurs. Comme le note Marca, « l’idée fait son chemin et touche l’ensemble des acteurs du football ». La possibilité d’un ajustement du calendrier est même évoquée, preuve que la FIFA et ses partenaires envisagent des adaptations pour répondre à cette dynamique ascendante.

Le Maroc semble vouloir capitaliser sur ce contexte pour renforcer son image d’organisateur fiable. Les expériences récentes du royaume en matière d’événements sportifs de haut niveau soutiennent cette ambition. De la CAN 2025 à la Coupe du monde U17 féminine, en passant par les CAN de futsal et les compétitions féminines continentales, le pays a su convaincre les instances sportives par la qualité de son accueil et ses infrastructures modernes.

Un dossier à suivre dans un contexte concurrentiel

La course pour décrocher l’organisation de la Coupe du monde des Clubs 2029 ne fait que commencer. Si l’Espagne et le Brésil affûtent déjà leurs arguments, le Maroc a préféré s’engager sans attendre les annonces formelles des autres prétendants. Cette anticipation peut s’avérer stratégique, à l’heure où la FIFA observe attentivement les signaux envoyés par les pays hôtes potentiels.

Au-delà de la compétition elle-même, l’accueil d’un tel événement représente un enjeu économique, diplomatique et symbolique. En se positionnant dès à présent, le royaume chérifien souhaite sans doute renforcer l’élan déjà amorcé par ses nombreuses réussites sportives sur la scène internationale.