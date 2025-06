Maghreb : un plan de 300 millions € pour la création d’emplois

Rabat. Photo: DR

Le Maroc veut franchir un nouveau cap dans sa stratégie de création d’emplois. Pour y parvenir, Rabat pourra compter sur un appui financier conséquent. La Banque africaine de développement (BAD) a donné son feu vert à un financement dépassant 300 millions d’euros destiné à accompagner la mise en œuvre du Programme d’appui et de financement de l’entrepreneuriat.

Ce programme a pour ambition de dynamiser l’emploi en favorisant le développement de l’entrepreneuriat et en soutenant les très petites et moyennes entreprises. Le gouvernement marocain mise sur cette approche pour encourager l’initiative privée et renforcer le tissu économique local, qui constitue un moteur important de l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes.

Selon la BAD, cette opération contribuera à améliorer l’accès au financement et à l’accompagnement des entrepreneurs. Elle s’inscrit dans une logique de continuité avec plusieurs projets de coopération déjà menés au Maroc. Depuis 50 ans, la Banque a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 programmes et projets dans le pays, dans des secteurs aussi variés que l’énergie, l’agriculture, l’éducation et l’infrastructure.

Le programme financé s’articule autour de plusieurs axes, dont le renforcement des dispositifs d’appui aux entreprises, la simplification des démarches administratives et l’amélioration des outils de financement. Il entend aussi promouvoir l’inclusion économique des femmes et des populations rurales, qui restent souvent éloignées des circuits classiques de soutien à l’activité.

Le Maroc place la création d’emplois au cœur de son développement économique et social. Dans un contexte marqué par des défis liés au chômage et aux transformations du marché du travail, cet accompagnement de la BAD vient conforter les ambitions nationales et élargir le champ des opportunités pour les porteurs de projets.