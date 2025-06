Maghreb : un super data-center annoncé

Le Maroc confirme son positionnement comme hub numérique en Afrique et au-delà. Dernière illustration de cette dynamique, le géant sud-coréen Naver a annoncé la création d’un consortium international pour implanter un super data-center d’intelligence artificielle de nouvelle génération sur le sol marocain. Ce projet ambitieux est porté en collaboration avec Nvidia, Nexus Core Systems et Llyods Capital.

Le futur data center, d’une puissance de 500 mégawatts, sera l’un des plus puissants de la région Afrique-Moyen-Orient-Europe. Il vise à soutenir le développement de services d’intelligence artificielle souverains, capables de répondre aux besoins croissants en matière de traitement de données et de solutions cloud.

Le consortium prévoit de lancer la première phase du projet d’ici la fin de l’année 2025. Naver Cloud, filiale de la firme sud-coréenne, aura la charge de la gestion opérationnelle de l’infrastructure, qui proposera une suite complète de services et d’applications IA sur une plateforme cloud intégrée.

Ce projet confirme la capacité du Maroc à attirer des investissements technologiques majeurs. Grâce à ses infrastructures modernes, à sa stabilité politique et à sa proximité géographique avec l’Europe, le pays séduit de plus en plus les géants de la tech qui souhaitent implanter des bases dans des zones stratégiques. Le Maroc a déjà lancé plusieurs initiatives publiques et privées pour soutenir l’innovation, la numérisation et la formation dans les métiers du digital. L’arrivée d’un tel data center pourrait non seulement stimuler l’économie numérique locale, mais aussi encourager la création d’emplois qualifiés et la montée en compétences des talents nationaux.

Au-delà de l’impact direct sur le Maroc, ce méga-projet s’inscrit dans une volonté plus large de proposer une alternative technologique souveraine aux marchés européen, moyen-oriental et africain. Il répond à une demande croissante d’indépendance dans le stockage et le traitement des données sensibles, dans un contexte mondial où la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique.