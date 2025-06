Maghreb : une affaire de faux diplômes plombe ce pays

Photo : @pierrepllr(medium.com)

Dans de nombreux pays, la prolifération de faux diplômes constitue un frein majeur au développement économique et social. Lorsque la méritocratie s’efface devant des réseaux d’achat de qualifications, c’est toute la crédibilité des institutions de formation qui vacille. Des secteurs entiers peuvent se retrouver entre les mains de professionnels insuffisamment formés, avec des conséquences concrètes sur la qualité des services, la santé publique ou encore la sécurité. Les systèmes éducatifs confrontés à cette problématique doivent non seulement renforcer les mécanismes de contrôle mais aussi restaurer la confiance en l’intégrité des parcours académiques. Le Maroc, aujourd’hui, illustre cette réalité avec acuité à travers la crise qui secoue le secteur de l’optique, révélateur d’un dysfonctionnement plus profond.

La colère des opticiens face à l’inaction des autorités

La profession des opticiens marocains monte au front, dénonçant une dérive qui, selon elle, nuit autant à la santé publique qu’à la dignité du métier. À l’initiative de leur syndicat, les acteurs du secteur prévoient une journée de mobilisation nationale le 23 juin, ponctuée par une grève généralisée et un rassemblement devant le ministère concerné. Leur objectif : faire pression pour que le gouvernement interrompe immédiatement la formation en optique dans les établissements professionnels, jugée déconnectée des réalités du terrain et dépourvue de garde-fous efficaces.

Publicité

Les professionnels s’alarment notamment du niveau de formation des nouveaux entrants sur le marché du travail, estimant que la qualité des enseignements s’est effondrée sous l’effet d’un laisser-faire généralisé. L’absence d’un examen national standardisé à la fin des études alimente les inquiétudes : sans évaluation commune, la compétence réelle des diplômés demeure impossible à garantir. Pour les opticiens, il ne s’agit pas seulement de défendre leur statut, mais d’empêcher que des individus insuffisamment qualifiés ne soient autorisés à prescrire et vendre des équipements ayant un impact direct sur la santé visuelle des citoyens.

Une crise de confiance généralisée dans l’enseignement supérieur

Cette alerte du secteur optique fait écho à d’autres affaires révélant des pratiques similaires dans le monde universitaire marocain. Un cas récent à Marrakech a mis en lumière un réseau soupçonné de vendre des diplômes contre rémunération. Un enseignant d’université, également actif en politique, a été placé en détention provisoire, soupçonné d’avoir orchestré un système structuré autour de l’obtention de diplômes de master ou de doctorat à des tarifs exorbitants.

Des intermédiaires, bien connus dans le milieu, serviraient de relais pour commercialiser ces titres, avec des montants allant jusqu’à 150.000 dirhams pour un doctorat. La fraude ne s’arrêterait pas à la simple remise d’un diplôme : dans certains cas, des travaux universitaires seraient entièrement rédigés par des tiers, transformant l’étudiant en figurant d’un parcours académique vidé de substance. De telles pratiques minent la confiance du public envers les institutions universitaires, censées garantir l’équité et l’excellence.

Législation en panne et encadrement défaillant

La réglementation censée structurer les professions paramédicales, notamment la loi n°45.13, reste bloquée à l’étape des textes d’application. Sans cadre opérationnel, les abus se multiplient, dans un flou juridique qui semble profiter à certains établissements peu scrupuleux. Les écoles privées sont notamment pointées du doigt pour délivrer des certificats sans respecter les normes pédagogiques minimales, aggravant ainsi la perte de crédibilité des formations.

Publicité

Pour les professionnels en colère, cette situation traduit une forme d’indifférence ou de complaisance des pouvoirs publics. À défaut d’un encadrement rigoureux, le système éducatif risque de continuer à produire des diplômés mal préparés, compromettant la qualité des services offerts à la population. Cette crise soulève une interrogation fondamentale : un diplôme doit-il être le reflet d’un véritable savoir ou peut-il se réduire à une marchandise négociable ?

Face à cette réalité, les appels à la réforme se multiplient. Mais pour que les mesures aient un impact durable, il faudra aller au-delà des déclarations et mettre en place des mécanismes concrets de contrôle, d’évaluation et de transparence. Sans quoi, les dérives actuelles continueront de saper les fondations mêmes du système éducatif marocain.