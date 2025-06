Maghreb : une augmentation de la croissance attendue dans ce pays

Le Maroc devrait enregistrer une reprise économique plus marquée en 2025, selon les récentes prévisions de Bank Al-Maghrib. La croissance nationale est en effet attendue à 4,6 %, soit un rebond notable par rapport aux années précédentes. Cette dynamique favorable s’explique en grande partie par les investissements réalisés dans des secteurs clés, en particulier celui de l’agriculture.

Le secteur agricole, pilier traditionnel de l’économie marocaine, a bénéficié de multiples projets structurants, aussi bien en matière d’irrigation, de mécanisation que de modernisation des filières de production. Ces efforts devraient permettre une hausse significative de la valeur ajoutée agricole en 2025.

Cette performance a un effet d’entraînement sur d’autres segments de l’économie, notamment les industries agroalimentaires, la logistique rurale et les services liés à la transformation des produits agricoles. Elle soutient également l’emploi dans les zones rurales, contribuant à renforcer la résilience sociale dans certaines régions.

Au-delà du seul secteur agricole, d’autres investissements ciblés dans les infrastructures, les énergies renouvelables ou encore les services numériques ont également joué un rôle dans le redressement progressif de l’activité. Ces initiatives témoignent d’une volonté des autorités de diversifier l’économie tout en s’appuyant sur ses atouts traditionnels.

La prévision de Bank Al-Maghrib reste toutefois conditionnée à plusieurs facteurs, notamment la stabilité du climat, l’évolution des marchés mondiaux et la poursuite des réformes engagées. Dans ce contexte, le rôle de la planification publique et de la coopération entre acteurs publics et privés demeure crucial pour maintenir cette trajectoire de croissance.

La progression attendue du PIB pour 2025 place le Maroc parmi les économies régionales les plus dynamiques, tout en soulignant l’importance de maintenir le cap sur la modernisation des secteurs productifs. L’agriculture, moteur de cette reprise, confirme ainsi sa place centrale dans la stratégie de développement du pays.