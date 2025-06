Maghreb: une célèbre compagnie va élargir sa flotte

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

L’aviation commerciale est en constante évolution, avec des compagnies aériennes qui modernisent régulièrement leurs flottes pour répondre aux besoins croissants des voyageurs et des événements majeurs. Royal Air Maroc, l’une des plus grandes compagnies aériennes du Maroc, a récemment lancé un ambitieux plan de modernisation et d’expansion de sa flotte. Cette initiative vise à répondre à une demande accrue, notamment en prévision de grands événements sportifs, comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, organisés dans le pays.

Un plan ambitieux de modernisation de la flotte

Dans le cadre de ce plan, Royal Air Maroc prévoit la livraison de vingt nouveaux appareils d’ici l’année prochaine. Dix d’entre eux arriveront en 2025, avec trois déjà réceptionnés cette semaine, tandis que les sept autres seront livrés en 2026. Ces nouveaux ajouts à la flotte s’ajoutent aux deux Boeing 787-9 Dreamliner, acquis l’année dernière, qui permettent à la compagnie d’offrir une capacité plus élevée à ses passagers, avec 302 sièges par appareil. Cette modernisation fait partie d’un vaste programme d’investissement de 25 milliards de dollars, destiné à multiplier la flotte de la compagnie, passant de 50 à plus de 200 appareils.

Un investissement stratégique pour l’avenir

Ce projet d’expansion ne se limite pas à l’acquisition d’avions. Royal Air Maroc a signé un contrat de location avec Dubai Aerospace Enterprise pour l’intégration de deux Boeing 737-8 MAX, des appareils de nouvelle génération réputés pour leur efficacité énergétique. « Les ambitions de la compagnie ne s’arrêtent pas là, » a déclaré le ministre du Transport et de la Logistique, ajoutant que « un appel d’offres international est en cours pour l’acquisition de 188 avions supplémentaires. »

Un objectif à long terme

À long terme, la compagnie vise à transporter 31,6 millions de passagers par an d’ici 2037. Parallèlement à cette expansion de sa flotte, elle prévoit également d’élargir son réseau international. D’ici 2027, Royal Air Maroc devrait inaugurer de nouvelles lignes vers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques et l’Asie, consolidant ainsi sa position sur la scène mondiale et renforçant sa connectivité.