Maghreb: une compagnie nationale absorbe un acteur stratégique

Photo d'illustration

Les compagnies aériennes jouent un rôle crucial dans le maillage territorial et l’intégration économique, en facilitant les déplacements de personnes et de marchandises. Elles participent aussi à la projection de l’image d’un pays sur la scène internationale. Dans ce contexte, la dynamique de regroupement, de modernisation ou de restructuration des acteurs du transport aérien s’inscrit souvent dans une logique d’efficacité et de renforcement des performances. C’est précisément ce qu’illustre la récente acquisition de Tassili Airlines par Air Algérie, qui marque un tournant significatif dans le secteur aérien national.

Une opération formalisée par un protocole d’accord

Air Algérie a officialisé, jeudi, le rachat de Tassili Airlines, jusque-là propriété de Sonatrach, à travers la signature d’un protocole d’accord avec Sonatrach Holding Activités Extérieures et de soutien. Ce document encadre juridiquement le transfert de propriété entre les deux entités.

Publicité

L’accord précise que « les mécanismes réglementaires mis en œuvre garantissent une transition fluide de la propriété et la continuité des activités », tout en assurant le respect des exigences légales en vigueur. Une attention particulière a été portée à la conformité administrative, afin d’asseoir cette opération sur des bases solides.

Synergies, gouvernance et stratégie nationale

Le protocole signé ne se limite pas à un simple changement d’actionnaire. Il incarne une volonté plus large de construire une synergie entre les deux compagnies dans un cadre structuré. Le texte souligne notamment « l’engagement mutuel des deux parties en faveur des principes de gouvernance, de synergie opérationnelle et de complémentarité stratégique dans le secteur du transport aérien ».

Par cette intégration, Air Algérie vise à rationaliser l’exploitation des lignes aériennes, optimiser les ressources et harmoniser les opérations techniques et commerciales des deux structures. Cette démarche pourrait contribuer à améliorer la desserte nationale et l’efficacité du réseau domestique.

Une ambition affirmée pour le réseau intérieur

Selon Air Algérie, cette opération représente « une première étape stratégique vers l’intégration de Tassili Airlines au sein d’Air Algérie, conformément à une vision nationale ambitieuse ». Elle s’inscrit dans un projet plus global de modernisation du transport aérien en Algérie, avec pour objectif principal de renforcer la connectivité entre les différentes wilayas du pays. Ce repositionnement pourrait ainsi permettre une meilleure couverture du territoire national, notamment vers les régions jusqu’ici moins desservies, tout en répondant aux attentes des usagers en matière de qualité de service et de ponctualité.