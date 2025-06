Maghreb : une usine agroalimentaire bientôt construite

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Dans la wilaya de Chlef, à l’ouest d’Alger, un projet industriel d’envergure prend forme et illustre la volonté de l’Algérie de renforcer son autonomie dans les chaînes de production agroalimentaires. Une usine de levure, actuellement en phase avancée de construction, devrait entrer en service au cours du premier semestre 2026. Selon les précisions de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), cette unité sera l’une des plus importantes du continent africain dans ce domaine.

Avec un investissement estimé à 6 milliards de dinars, soit environ 46,1 millions de dollars, le projet affiche déjà un taux d’achèvement de 75 %. L’usine est conçue pour une capacité de 46 000 tonnes de levure par an. Elle comprendra deux lignes de production distinctes : l’une dédiée à la levure sèche avec une capacité de 10 000 tonnes, l’autre pour la levure fraîche à hauteur de 36 000 tonnes par an.

Publicité

Ce projet s’inscrit dans une stratégie industrielle plus large, visant à réduire la dépendance du pays aux importations et à consolider son tissu de production locale. Dans un contexte où les prix mondiaux de certains produits alimentaires varient fortement, disposer d’une telle capacité locale représente un atout économique et stratégique.

L’usine de Chlef pourrait également ouvrir la voie à l’exportation, notamment vers des marchés africains voisins. Sa mise en service viendrait ainsi renforcer le positionnement régional de l’Algérie dans le secteur agro-industriel. Il s’agit d’une première à cette échelle sur le continent, ce qui donne au projet une portée symbolique forte. Au-delà de l’aspect technique, cette infrastructure devrait générer des emplois locaux et contribuer à la valorisation des filières agricoles, notamment celles liées aux matières premières nécessaires à la fermentation.