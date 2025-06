Mark Zuckerberg risque de perdre des milliards, voici pourquoi

Photo : Manuel Orbegozo/Reuters

L’essor de l’intelligence artificielle soulève des inquiétudes croissantes dans les secteurs créatifs, tels que le cinéma, les médias et la musique. Les professionnels du milieu redoutent que l’IA ne plagie leurs créations et ne mette en péril leurs métiers. On se souvient notamment des grèves à Hollywood en juillet 2024, les scénaristes craignant de voir l’IA être de plus en plus utilisée au sein de l’industrie du divertissement.

Ces craintes initialement évoquées semblent davantage se matérialiser. Une récente découverte concernant l’IA développée par Meta, qui pose de sérieux problèmes éthiques et juridiques. Un spécialiste du droit de l’Université de Stanford a ainsi révélé que l’IA de Meta était en mesure de reproduit, mot pour mot, des extraits entiers d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Une reproduction fidèle aux implications problématiques

Si elle était avérée, cette révélation pourrait avoir un énorme impact sur Meta mais aussi Mark Zuckerberg.

Les analyses de Mark Lemley, expert en droit des technologies tendent effectivement à démontrer que l’IA Meta peut reproduire des extraits complets de livres tels que :

le premier tome d’Harry Potter,

Le Grand Gatsby de Fitzgerald,

1984 de George Orwell.

Ce phénomène pose un problème juridique majeur. L’IA agit aujourd’hui comme une véritable banque de données numérique et reproduit des œuvres qui sont officiellement protégées. Cela permet aux utilisateurs d’accéder indirectement à du contenu sous droits d’auteur, induisant, par la même occasion, le viol de le loi sur la propriété intellectuelle.

Un risque financier colossal pour Meta

Les conséquences financières pour Meta pourraient être considérables. L’entreprise a exploité la base de données Books3, comprenant près de 200 000 ouvrages protégés, téléchargée illégalement via des torrents par ses équipes. Selon certains analystes, cela pourrait aller jusqu’à une amende record d’un milliard de dollars. Une affaire qui relance d’ailleurs le débat sur la place de l’IA dans l’art et le divertissement, à l’heure ou de nombreux auteurs et artistes craignent de voir leurs travaux être utilisés, détournés ou manipulés.