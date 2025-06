Métallurgie au Maghreb : un méga-contrat signé avec la Chine

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

L’Algérie renforce son partenariat industriel avec la Chine grâce à un investissement majeur dans le secteur sidérurgique. Ce projet stratégique vise à transformer les ressources minières locales en produits manufacturés de haute valeur ajoutée, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations industrielles.

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement a officialisé un accord avec le groupe chinois Jiangdong Steel pour la création d’un complexe sidérurgique dans la région de M’Sila. Cet investissement de 500 millions de dollars s’étendra sur 36 hectares et comprendra deux unités de production distinctes aux capacités complémentaires.

Un projet en deux phases pour une production diversifiée

La première phase du projet consistera en l’installation d’une chaîne de fabrication de feuilles d’acier, capable de produire 200 000 tonnes par an. La seconde phase prévoit la construction d’une unité spécialisée dans la production de tubes métalliques, avec une capacité de 300 000 tonnes par an. L’ensemble du complexe devrait atteindre une production totale de 500 000 tonnes d’acier transformé chaque année.

Cette installation industrielle s’appuiera principalement sur les ressources nationales, notamment le minerai de fer extrait du gisement de Gara Djebilet dans la région de Tindouf. Ce site minier, dont l’exploitation est en pleine expansion, devrait fournir 80% des matières premières nécessaires au fonctionnement de l’usine de M’Sila, créant ainsi une chaîne de valeur intégrée sur le territoire algérien.

Un équilibre entre marché domestique et exportations

La stratégie commerciale du projet repose sur une répartition équilibrée de la production entre les besoins nationaux et les marchés d’exportation. La moitié des produits sidérurgiques fabriqués répondra à la demande locale croissante en matériaux de construction et d’infrastructure, secteurs en pleine expansion. L’autre moitié sera destinée aux marchés internationaux, positionnant l’Algérie comme une plateforme industrielle régionale et renforçant sa présence dans le commerce international de l’acier transformé.