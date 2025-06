Mines au Maghreb : de nouvelles explorations attendues

Photo loretlargent

L’Algérie poursuit sa stratégie de diversification économique en s’appuyant sur ses ressources naturelles, notamment minières. Tout récemment, la Société nationale algérienne de recherches et d’exploitations minières (Sonarem) et le groupe malaisien Lion Group ont signé un accord de partenariat. Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines liés à l’exploration et à l’exploitation de minerais stratégiques, parmi lesquels figurent l’or, le cuivre et le manganèse.

Ce rapprochement illustre l’intérêt grandissant des investisseurs étrangers pour le sous-sol algérien, encore largement sous-exploité. Le pays dispose pourtant d’un potentiel reconnu dans plusieurs régions, y compris dans les zones désertiques du sud, où des gisements prometteurs restent à valoriser. L’accord signé couvre aussi bien les opérations de prospection que le développement futur de sites miniers. Il est également prévu de collaborer sur la transformation locale des matières premières, un enjeu essentiel pour maximiser la valeur ajoutée.

Outre l’aspect économique, ce partenariat pourrait aussi contribuer à des efforts plus larges en matière d’aménagement du territoire et de lutte contre la désertification. En développant les régions reculées et en y implantant des activités industrielles durables, l’Algérie et la Malaisie entendent participer à la préservation des écosystèmes menacés par l’avancée du désert.

La coopération entre Sonarem et Lion Group s’inscrit donc dans une vision plus large, mêlant développement industriel, modernisation du secteur minier et préservation environnementale. Elle pourrait ouvrir la voie à d’autres collaborations avec des partenaires internationaux intéressés par les richesses naturelles de l’Algérie.

À moyen terme, les autorités souhaitent faire du secteur minier un pilier complémentaire aux hydrocarbures. Ce nouvel accord pourrait ainsi marquer un tournant dans la manière dont l’Algérie valorise ses ressources, en favorisant des projets structurants, basés sur l’innovation, la formation locale et un meilleur ancrage territorial.