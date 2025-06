Musk: les conséquences de son clash avec Trump sur Tesla

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

L’action Tesla a subi un effondrement dramatique à Wall Street ce jeudi 5 juin, enregistrant une perte de plus de 16 % de sa valeur en une seule journée. Cette chute historique survient après l’intensification des tensions publiques entre Elon Musk et Donald Trump, suscitant une profonde inquiétude parmi les investisseurs quant aux répercussions de cette rupture sur l’avenir du constructeur automobile.

La capitalisation boursière de Tesla a chuté de 152,4 milliards de dollars en une seule journée, un record dans l’histoire de l’entreprise selon les données de Dow Jones Market Data. Ce krach boursier a fait passer l’entreprise sous le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de valorisation, reflétant l’ampleur des préoccupations du marché face à cette crise.

Publicité

L’origine du conflit : la loi budgétaire

Le désaccord entre les deux figures publiques trouve son origine dans la loi budgétaire soutenue par l’administration Trump, que Musk critique ouvertement sur son réseau social X. Le milliardaire, qui a quitté ses fonctions gouvernementales pour se consacrer pleinement à ses entreprises, s’oppose fermement à ce projet, le qualifiant de désastreux.

Il n’hésite pas à rappeler d’anciens messages du président américain prônant l’équilibre budgétaire et la réduction des déficits, mettant ainsi l’administration dans une position délicate.

Cette opposition directe a provoqué une réaction irritée de Donald Trump, surpris par l’attitude de son ancien collaborateur. Le président a exprimé des doutes sur la pérennité de leur relation, avant de franchir une étape supplémentaire en menaçant directement les intérêts économiques du patron de Tesla.

Des menaces qui inquiètent Wall Street

La menace du président d’annuler les contrats fédéraux accordés aux entreprises de Musk a particulièrement alarmé les marchés financiers. Ces contrats gouvernementaux représentent une source de revenus substantielle pour l’empire industriel du milliardaire, en particulier dans les secteurs spatial et automobile. L’action Tesla, qui avait bénéficié de la proximité entre son dirigeant et le président élu en 2024, passant de 210 à plus de 470 dollars entre octobre et décembre, subit désormais les conséquences de cette relation détériorée, retombant sous les 285 dollars après cette passe d’armes.