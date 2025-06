Nonvitcha 2025 au Bénin : la jeunesse à l’honneur pour la 104e édition

Photo : DR

Les communautés Xwla, Xwela et apparentées se donnent rendez-vous au week-end de Pentecôte à Grand-Popo pour célébrer la 104e édition de la fête identitaire Nonvitcha. Organisée par l’Association Nonvitcha, cette célébration annuelle placée sous le signe de la fraternité et du développement communautaire promet une programmation riche en traditions, en échanges et en actions sociales.

Cette édition se tient sous le thème : « Jeunesse Xwla et Xwela, engage-toi et maintiens la Flamme de Nonvitcha toujours allumée pour le développement de ta Communauté ». Un appel fort à la relève générationnelle, alors que l’Association entend transmettre l’héritage de solidarité et de progrès qui fonde Nonvitcha depuis 1921. Le président du Bureau Exécutif Fédéral, Norbert Kassa, invite les jeunes à s’impliquer activement dans les initiatives de développement local.

Déjà, la traditionnelle caravane fluviale s’est tenue le samedi 31 mai sur la lagune de Grand-Popo et le fleuve Mono. Cette année, elle a connu la participation de plusieurs villages dont Gbèffa, Gbéhoué, Oukuihoué ou encore Avlo. Nouveauté marquante : la participation du village des Aguégués, marquant une ouverture vers d’autres communautés fluviales et un rapprochement avec l’Association Wémèhoué.

Une fête ancrée dans le social

Nonvitcha 2025 se veut aussi solidaire. Plusieurs actions sociales sont annoncées : remise de tables-bancs aux établissements scolaires, équipements pour les centres de santé, dons de casques aux conducteurs de taxi-motos, et tricycles pour personnes à mobilité réduite. Une campagne de don de sang sera également lancée dans trois arrondissements de la commune.

Un rendez-vous culturel et citoyen

Outre les réjouissances, la fête mettra à l'honneur le patrimoine culturel Xwla et Xwela à travers une exposition muséale intitulée « Nonvitcha, de l'initiative à la relève ». Elle proposera également un cadre de plaidoyer pour des projets structurants en faveur de Grand-Popo, dans une dynamique de dialogue avec les autorités locales et nationales. Alors que les préparatifs vont bon train, l'effervescence gagne déjà la cité balnéaire. Les visiteurs sont attendus nombreux pour vivre un week-end de retrouvailles, de réflexion et de communion, dans le respect des valeurs fondatrices de Nonvitcha : l'union, la paix et le développement.