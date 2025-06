Or au Maghreb : 2 pays dans le top 3 des plus grandes réserves d’Afrique

Photo de Zlaťáky.cz sur Unsplash

Face à une instabilité économique globale et à une volatilité monétaire accrue, les banques centrales africaines renforcent leurs acquisitions d’or. Cette stratégie vise à diversifier les réserves de change et à se prémunir contre les crises financières internationales, auxquelles le continent demeure particulièrement vulnérable.

L’or s’impose ainsi comme un rempart clé pour assurer la stabilité monétaire de nombreux pays africains (et dans le reste du monde, d’ailleurs). Ce métal précieux combine sécurité, liquidité et rendements constants, répondant parfaitement aux priorités des banques centrales en matière de gestion des réserves. D’ailleurs, sa valeur ne fait qu’augmenter avec le temps !

Publicité

L’or atteint des records historiques

En 2024, le prix de l’or a franchi, pour la première fois de son histoire, la barre des 3 500 dollars l’once en avril, dopé par une quête mondiale d’actifs refuges dans un contexte de tensions politiques, notamment aux États-Unis (mais qui s’est depuis étalée à l’Ukraine, la Russie ou encore en Israël et en Iran). Les réserves d’or détenues par les institutions monétaires mondiales ont atteint 36 000 tonnes métriques en 2024, se rapprochant du pic historique de 38 000 tonnes enregistré il y a soixante ans.

L’Afrique intensifie sa politique aurifère

Pour les pays africains, accumuler des réserves d’or est une façon d’affirmer leur autonomie monétaire et de réduire leur dépendance aux devises étrangères. Des nations comme le Nigeria, le Zimbabwe et le Soudan du Sud augmentent leurs stocks, suivant l’exemple de grandes puissances comme la Chine ou l’Inde.

L’Algérie mène le classement africain avec 173,56 tonnes, suivie par la Libye (146,65 tonnes) et l’Égypte (128 tonnes). Le Ghana, avec 31,01 tonnes, confirme sa position de leader en région Afrique subsaharienne, capitalisant notamment sur les capacités de production de son secteur aurifère.

Chose nouvelle cependant, même les pays aux économies plus modestes, comme le Kenya, la Tunisie investissent et tentent de créer des réserves d’or. Naturellement, ces dernières sont plus limitées et s’inscrivent dans une stratégie de diversification plus générale.