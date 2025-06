Pétrole et gaz au Maghreb : une monarchie du golfe veut réaliser des investissements

Photo : Reuters

L’Algérie continue de miser sur ses atouts énergétiques pour renforcer sa place parmi les producteurs majeurs d’hydrocarbures. Dans cette dynamique, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures a officialisé la signature d’un accord-cadre avec la société omanaise Petrogas Exploration & Production.

Ce partenariat vise à explorer ensemble de nouvelles perspectives d’investissement dans l’extraction et la valorisation des ressources pétrolières et gazières. Pour les autorités algériennes, cet accord reflète une volonté claire de moderniser le secteur et d’attirer davantage de capitaux étrangers.

D’après les premières informations communiquées, les deux parties vont coopérer sur plusieurs volets. L’accord prévoit notamment l’étude de zones d’exploration encore peu mises en valeur, l’évaluation de réserves additionnelles et la mise au point de modèles d’exploitation plus efficaces.

Le choix de Petrogas, traduit une approche plus ouverte aux partenaires internationaux, alors que l’Algérie cherche à diversifier ses relations économiques. Le pays souhaite également sécuriser de nouvelles recettes d’exportation et mieux répondre à la demande mondiale.

Ce rapprochement intervient dans un contexte où Alger multiplie les initiatives pour moderniser l’ensemble de sa chaîne pétrogazière. L’enjeu est non seulement d’augmenter la production mais aussi de dynamiser l’emploi et de stimuler des transferts de technologie au profit des acteurs locaux.

Pour Petrogas, cette collaboration représente une opportunité stratégique de renforcer sa présence en Afrique du Nord et de développer son portefeuille d’actifs. Les deux signataires ont précisé qu’un calendrier opérationnel détaillé sera élaboré dans les prochains mois pour identifier les sites prioritaires et définir les investissements requis.