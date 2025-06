PIB au Maghreb : ce pays dans le top 5 africain (voir la liste)

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Lorsqu’on cherche à évaluer la puissance économique d’un pays, le PIB reste un repère essentiel. Cet indicateur résume la valeur de tout ce qui est produit dans un pays au cours d’une année. C’est un peu comme prendre le pouls d’une économie : plus le chiffre est élevé, plus le pays est actif économiquement. Le PIB donne ainsi une idée concrète de la capacité d’un État à générer de la richesse, à financer ses infrastructures, à offrir des services à sa population et à tenir sa place dans les échanges internationaux. En Afrique, où les écarts de développement sont encore très marqués, quelques pays concentrent l’essentiel de la richesse produite. Parmi eux, un pays du Maghreb s’impose avec une constance remarquable.

L’Algérie, locomotive économique du Maghreb et pilier continental

Selon les estimations récentes du Fonds monétaire international, un quintet de pays domine nettement le paysage économique africain. À eux seuls, ils concentrent la moitié du PIB continental, qui dépasse les 2 800 milliards de dollars. En tête, on retrouve l’Afrique du Sud et l’Égypte, suivies de très près par l’Algérie, qui occupe la troisième place avec un PIB de près de 267 milliards de dollars. Ce chiffre lui permet de dépasser même le Nigeria, malgré la puissance démographique et pétrolière de ce dernier.

L’Algérie se distingue donc non seulement au sein du Maghreb, mais aussi à l’échelle du continent. Elle s’affirme comme un acteur incontournable, capable de peser dans les décisions économiques et les dynamiques régionales. Ce statut s’explique en grande partie par l’importance de son secteur énergétique, qui continue de porter l’essentiel de son économie.

Maghreb : un leadership économique en jeu

Dans une région marquée par des approches économiques diverses, l’Algérie tire son épingle du jeu grâce à ses ressources naturelles abondantes, en particulier le gaz et le pétrole. Cette manne énergétique soutient ses finances et lui confère une position de force face à ses voisins, notamment le Maroc, qui mise sur une diversification accrue dans l’industrie et les services.

Cette différence de stratégie économique se traduit dans les chiffres. Si l’Algérie domine par la taille de son PIB, d’autres pays du Maghreb misent sur l’innovation, les exportations manufacturières ou encore les énergies renouvelables pour se tailler une place dans la compétition africaine. Cela montre que la performance économique ne se résume pas à la richesse produite, mais aussi à la manière dont elle est utilisée pour générer de l’emploi, améliorer les infrastructures et renforcer la résilience du pays.

Une concentration de puissance qui implique des responsabilités

Avec près de 570 millions d’habitants à eux cinq, les pays les plus riches d’Afrique représentent moins de la moitié de la population du continent mais produisent la moitié de sa richesse. Ce déséquilibre souligne leur rôle central dans le développement continental. Leur poids économique leur donne les moyens d’influencer les grands chantiers africains, qu’il s’agisse d’intégration régionale, de commerce intra-africain ou de projets d’envergure.

L’Algérie, en se maintenant dans le haut du classement, montre qu’elle peut faire plus que produire de la richesse : elle peut aussi en être un vecteur de diffusion, à condition de miser sur des réformes profondes et une ouverture maîtrisée. Elle devra également renforcer sa capacité à créer de la valeur en dehors de son secteur énergétique.

Dans une Afrique en pleine mutation, la performance économique ne suffit plus à elle seule. Les pays qui réussiront seront ceux qui sauront transformer leurs atouts en moteurs durables de développement. Et l’Algérie, en s’imposant dans le peloton de tête, montre qu’elle a toutes les cartes en main pour jouer ce rôle.

