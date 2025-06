Présidentielle 2026 au Bénin : Daniel Edah affirme avoir les parrainages requis

Daniel Edah, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin, a confirmé ce dimanche 29 juin 2025 sur les ondes de Bip Radio qu’il dispose des parrainages nécessaires pour prendre part au scrutin. Interrogé sur cette étape incontournable du processus électoral, il a répondu : « Oui. Je les ai, parce que mon Dieu les a. Je vous ai dit que j’ai tout ce qu’il faut pour être candidat. Vous aurez l’occasion de les constater. »

Ancien candidat à la présidentielle de 2016 et ex-commissaire à la CEDEAO, Daniel Edah a officialisé sa candidature pour 2026 le 29 mai dernier. Il l’a fait au cours d’une déclaration centrée sur les valeurs de paix, d’unité et de développement. Il a rappelé que son engagement politique date de 2014, et a réitéré sa volonté de servir. « Je ne suis pas candidat pour un pouvoir personnel. Je veux servir », a-t-il insisté.

Publicité

Son projet politique s’articule autour d’un modèle économique orienté vers la production et la transformation locale. Il propose le développement d’unités industrielles dans les communes, en vue de stimuler l’emploi des jeunes et de renforcer les économies locales. L’industrialisation à l’échelle territoriale, selon lui, est essentielle pour faire du Bénin un pays stable et prospère, mieux intégré dans les dynamiques régionales.