Présidentielle au Bénin : la mouvance annoncera ses candidats en octobre selon Léandre Houngbédji

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

À moins d’un an des premières élections générales de l’histoire du Bénin, les regards sont tournés vers la mouvance présidentielle, toujours silencieuse sur ses intentions en vue de la succession de Patrice Talon. Le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a apporté des clarifications à ce sujet, ce vendredi 20 juin 2025, au cours d’un point de presse à Cotonou.

Interrogé sur la date à laquelle les partis soutenant le chef de l’État désigneront leur candidat, il a indiqué que la réponse sera connue à une date précise : le 12 octobre 2025. « Ce jour-là, vous serez fixés », a-t-il déclaré, tout en assurant que le climat au sein de la majorité est empreint de sérénité. Ce calendrier s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article 135 nouveau du Code électoral. Ce dernier fixe à 180 jours avant le scrutin présidentiel la date limite de dépôt des candidatures à la présidence et à la vice-présidence de la République.

Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 12 avril 2026, après les élections communales et municipales annoncées pour le 11 janvier. Malgré l’échéance qui approche, aucune candidature officielle ne s’est encore dégagée au sein des grandes formations politiques de la mouvance (UP-R, BR), ni même du côté de l’opposition, à l’exception de Daniel Edah qui s’est déjà déclaré partant. Cette situation inhabituelle alimente interrogations et spéculations dans l’opinion publique.

Revenant sur le contexte politique et les enjeux, Wilfried Léandre Houngbédji a réaffirmé les ambitions du gouvernement de la rupture, en place depuis 2016. Selon lui, les progrès réalisés ces dernières années constituent un socle sur lequel le prochain président devra s’appuyer. « Notre pays est en chantier et sur les rails du développement. C’est dur, c’est sûr. Ça appelle des sacrifices ; on les a tous vécus et on les vit encore. Mais nous sommes satisfaits parce que nous voyons tous les résultats. Le prochain Président de la république du Bénin sait qu’il sera attendu par les béninois dans le sens de faire prolonger la bonne dynamique que le président Patrice Talon a institué en faisant du développement du Bénin, une réalité », a-t-il martelé.