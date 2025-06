Propos de Paulin Akponna à Parakou au Bénin : Le Bloc Républicain réagit

Le Bloc Républicain (BR) a réagi à l’une des dernières sorties médiatiques du désormais ex-ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Paulin Akponna, survenue le samedi 21 juin 2025 à Titirou, dans la commune de Parakou. Le parti prend ses distances avec les déclarations de l’ancien ministre, jugées contraires à l’esprit de cohésion prôné par la formation.

Lors de cette intervention, Paulin Akponna a fait des insinuations qui ont enflammé la toile. Ces propos, associés à des allusions répétées au nom du Bloc Républicain, ont laissé entendre qu’ils étaient tenus au nom du parti. Le Bureau exécutif national du BR a rejeté cette interprétation et précisé qu’aucun mandat n’avait été accordé à ce sujet.

Dans un communiqué signé par le vice-président chargé de la communication, le Bloc Républicain a rappelé que le parti traverse une phase où l’unité et l’engagement collectif doivent primer. Il a exprimé son désaccord face à ce type de communication, qu’il considère comme inopportune dans le contexte actuel.

Le BR désigne Paulin Akponna comme seul responsable de ses propos, tant sur le fond que dans la forme. Il appelle l’ensemble de ses cadres, élus et membres à faire preuve de retenue et de discipline dans l’espace public, conformément aux valeurs de responsabilité et de loyauté attendues dans l’action politique. Le Bloc Républicain affirme par ailleurs son attachement à une gouvernance fondée sur l’intérêt général. Il réitère son engagement à œuvrer pour la stabilité du parti, en dehors des tensions internes ou des positionnements individuels.