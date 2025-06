Protection sociale au Maghreb : la Banque mondiale sort le chéquier

© Photo DR

Dans toute société moderne, la protection sociale constitue un pilier essentiel pour garantir une vie digne aux populations les plus fragiles. Elle offre une sécurité face aux risques liés à la santé, à la pauvreté ou aux catastrophes naturelles, tout en ouvrant la voie à un développement humain équilibré. Ce filet social est particulièrement crucial dans les zones rurales et les régions exposées aux aléas climatiques, où les populations restent souvent les plus vulnérables aux crises économiques et environnementales.

Un engagement financier confirmé ce jeudi pour élargir les aides sociales

Ce 19 juin, la Banque mondiale a officialisé un financement de 250 millions de dollars destiné à appuyer la réforme du système de protection sociale marocain. Cette somme vise à améliorer la portée et l’efficacité des aides monétaires versées aux ménages en difficulté. L’objectif est de renforcer la capacité des familles vulnérables à surmonter les chocs économiques tout en favorisant leur insertion dans la vie socioéconomique du pays. Ce soutien financier souligne l’importance accordée à la mise en place de mécanismes sociaux plus inclusifs et adaptés aux réalités locales.

Renforcement des capacités de l’Agence nationale du soutien social

L’Agence nationale du soutien social (ANSS) se trouve au centre de ce projet. Ce financement permettra de développer ses moyens techniques et organisationnels, afin de garantir une meilleure gestion des programmes d’aide. L’amélioration des procédures facilitera l’identification précise des bénéficiaires et la distribution rapide des transferts monétaires, notamment dans les régions où les besoins sont les plus pressants. Ce dispositif renforcé doit assurer que les ressources parviennent efficacement aux populations les plus exposées, contribuant ainsi à leur résilience.

Une impulsion exemplaire pour les pays du Maghreb

Le projet marocain, soutenu par cette enveloppe financière, constitue un exemple tangible des efforts nécessaires pour répondre aux défis sociaux dans la région du Maghreb. En permettant aux ménages vulnérables d’accéder à des aides concrètes et adaptées, il favorise un développement humain plus équilibré et une meilleure gestion des risques liés à l’environnement et à l’économie. Cette dynamique invite les autres pays voisins à s’engager dans des réformes similaires pour renforcer leurs propres systèmes de protection sociale.

Au final, ce soutien témoigne d’une vision qui dépasse l’assistance immédiate pour viser une transformation durable. Il pose les bases d’une société où la solidarité sociale est un levier de progrès, capable d’accompagner les populations face aux changements et aux incertitudes du XXIe siècle.