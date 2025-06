R. Kelly empoisonné ? Graves accusations de ses avocats

© Matt Marton, AP

Star du R&B américain, R. Kelly a longtemps régné sur l’industrie musicale avec des titres comme I Believe I Can Fly, vendant plus de 75 millions de disques à travers le monde. Après plusieurs années de gloire, la star américaine a des ennuis judiciaires. En 2022, il a été condamné à 30 ans de prison pour avoir orchestré un réseau d’exploitation sexuelle durant près de trois décennies. Récemment ses avocats ont lancé une offensive.

Des accusations graves portées contre la prison

Selon des documents récemment déposés par ses avocats, R. Kelly, aujourd’hui âgé de 58 ans, aurait subi une « surdose » de médicaments administrée sous contrainte le 12 juin dernier, alors qu’il se trouvait en isolement dans un établissement pénitentiaire de Caroline du Nord. Les agents de la prison lui auraient ordonné d’ingérer une « quantité excessive de médicaments », sans qu’aucune justification médicale claire ne soit donnée.

Le lendemain matin, le chanteur aurait perdu l’équilibre alors qu’il tentait de se lever. « M. Kelly a essayé de se lever, mais il est tombé par terre. Il a rampé jusqu’à la porte de la cellule et a perdu connaissance », ont relaté ses avocats dans les documents judiciaires. Il a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital, où il a passé deux jours en observation.

Une tentative d’assassinat dénoncée par la défense

Cette situation s’inscrit dans une série d’alertes émises par l’équipe juridique de l’artiste. Les avocats avaient déjà sollicité une libération en détention à domicile, arguant que leur client serait la cible d’un « complot de meurtre » impliquant des membres de l’administration pénitentiaire. Ils dénoncent une mise en danger répétée de leur client, qu’ils jugent vulnérable physiquement et psychologiquement.

Face à ces accusations, les représentants du gouvernement américain n’ont pas tardé à réagir. Ils ont rejeté la requête de libération en qualifiant les propos de la défense de « fantaisistes » et « théâtraux », sans toutefois apporter d’éléments supplémentaires pour expliquer l’incident du 12 juin.