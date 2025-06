Recensement des OSC au Bénin : l’INF met fin à l’opération ce 6 juin

L’Institut national de la femme (INF) clôture ce vendredi 6 juin 2025 la campagne nationale de recensement des organisations de la société civile (OSC) engagées dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles au Bénin.

Lancée le 26 mai, cette opération vise à établir un répertoire des acteurs intervenant dans le domaine, en vue de renforcer la coordination entre les structures et d’améliorer l’impact des actions menées. Le recensement permettra d’identifier les forces en présence, de mesurer la portée des initiatives existantes et de dégager des pistes d’action plus ciblées pour les politiques publiques.

Les parties prenantes concernées incluent les ONG, associations locales, confessions religieuses, syndicats, médias, chefferies traditionnelles, et autres structures actives sur le terrain. Chacune est invitée à renseigner un formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/elGwzd67.

L’INF précise que les données recueillies seront traitées dans le respect du secret statistique et ne feront l’objet d’aucune exploitation à des fins autres que celles prévues par la campagne. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique nationale de renforcement de la gouvernance inclusive et de meilleure planification des politiques en faveur des droits des femmes et des filles. Les organisations non encore enregistrées disposent donc de quelques heures pour se faire identifier avant la clôture de l’opération.