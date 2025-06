Recherche au Maghreb : 1 milliard pour booster l’innovation

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

L’innovation est devenue un moteur essentiel pour le développement d’un pays. Elle permet de créer de nouvelles solutions, de moderniser les secteurs clés et de renforcer la position économique sur la scène mondiale. Sans innovation, il est difficile de faire face aux défis actuels, qu’ils concernent l’environnement, la technologie ou l’économie. Consciente de cela, le Maroc a décidé d’investir massivement dans la recherche scientifique pour booster ses capacités et accompagner sa croissance.

Un programme bien pensé pour soutenir la recherche

Le Maroc vient de lancer un programme ambitieux doté d’un budget d’un milliard de dirhams pour soutenir la recherche et l’innovation entre 2025 et 2028. Ce programme réunit plusieurs acteurs importants, dont le ministère de l’Enseignement supérieur, la Fondation OCP, le Centre national de la recherche scientifique et technique, ainsi que l’Université Mohammed VI Polytechnique. L’objectif est clair : encourager la création de projets dans différents domaines et aider les chercheurs à passer de l’idée à la réalisation concrète.

Publicité

Ce programme s’appuie sur trois grandes lignes : financer la recherche et le développement, aider les jeunes chercheurs à démarrer leurs projets, et faciliter la transformation des résultats scientifiques en produits ou services utiles. Les sujets concernés sont variés et essentiels pour le Maroc : agriculture, énergie, intelligence artificielle, sciences humaines, valorisation des ressources naturelles comme les phosphates, économie verte et gestion de l’eau. Le délai du dépôt des projets est fixé au 31 juillet et ceux qui seront sélectionnés pourront bénéficier d’un soutien financier mais aussi d’un accès à des équipements et plateformes pour développer leurs idées.

Renforcer la capacité du pays à innover

Ce soutien financier vise à donner au Maroc les moyens de maîtriser ses propres avancées scientifiques et technologiques. Plutôt que de dépendre uniquement des innovations venues d’ailleurs, le pays souhaite développer ses compétences en interne. Cette démarche vise à renforcer la compétitivité du Maroc à l’international, en lui permettant de proposer des solutions adaptées à ses besoins et à ceux de la région.

L’accompagnement des jeunes chercheurs est une part importante de cette stratégie. Il s’agit de stimuler la créativité et de donner une chance aux nouveaux talents, qui pourront ainsi contribuer à faire avancer la recherche locale. En soutenant ces chercheurs, le pays espère aussi retenir ses talents et éviter qu’ils partent chercher ailleurs des opportunités.

Transformer la recherche en résultats concrets

L’un des points forts de ce programme est qu’il ne se limite pas à financer des idées, mais cherche aussi à aider à leur mise en œuvre pratique. Grâce à des mécanismes de transfert technologique, les innovations issues des laboratoires peuvent être adaptées pour répondre aux besoins des entreprises ou des communautés. Cela peut avoir un impact direct sur la vie quotidienne, par exemple en améliorant les techniques agricoles ou la gestion de l’eau, des domaines cruciaux pour le Maroc.

Publicité

Au-delà de l’aspect économique, ce programme contribue à bâtir un socle scientifique solide qui profitera à toute la société. Il ouvre la voie à des progrès durables et prépare le pays à relever les défis de demain.