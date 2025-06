Rivalités au Maghreb : le Rwanda a-t-il remis les pendules à l’heure ?

Paul Kagame (Photo Getty Image)

Le conflit autour du Sahara occidental continue d’influencer les relations diplomatiques au Maghreb, notamment entre l’Algérie et le Maroc. Depuis plusieurs décennies, ce différend territorial reste un point de friction majeur, impactant non seulement les rapports bilatéraux mais aussi la dynamique régionale et les interactions avec d’autres États africains. Ainsi, les positions adoptées par des pays tiers attirent une attention particulière.

Un discours rwandais révélateur d’un changement de ton

Au début du mois de juin, le président rwandais Paul Kagame s’est rendu en Algérie pour une visite officielle. Lors de cette occasion, il a prononcé un discours dont le contenu officiel, publié intégralement par le gouvernement rwandais, s’est démarqué par l’absence de référence à la question du Sahara occidental, contrairement à ce que certains commentateurs attendaient. Cette démarche contraste avec les propos tenus quelques jours plus tôt par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui avait évoqué un partage de vues avec Kigali sur le principe de l’autodétermination pour le territoire contesté.

La publication complète de l’allocution rwandaise, rapportée notamment par le journal Al Ahdath Al Maghribia, a mis en lumière une différence notable entre les propos tenus par les deux présidents. Ce silence sur le référendum et les revendications sahariennes marque une prudence dans l’expression diplomatique du Rwanda, qui n’a pas explicitement endossé la position algérienne.

Des implications pour les équilibres diplomatiques régionaux

Ce choix discursif traduit une approche nuancée de Kigali, qui semble vouloir éviter de s’engager sur un terrain controversé tout en maintenant ses relations bilatérales. Cette posture reflète la complexité des alliances dans la région, où les soutiens aux différentes parties ne sont pas uniformes. La divergence entre les déclarations officielles montre que les lignes de fracture restent mobiles, et que chaque État ajuste ses prises de position en fonction de ses propres priorités et intérêts stratégiques.

Le geste du Rwanda invite ainsi à revisiter les interprétations sur les soutiens internationaux autour du dossier saharien, rappelant que la scène diplomatique africaine est loin d’être monolithique. La diffusion intégrale du discours de Kagame, par souci de transparence, offre une image plus fidèle des intentions exprimées.

Une influence sur les tensions maghrébines

Dans un environnement marqué par des rivalités anciennes, la posture adoptée par le Rwanda peut contribuer à un réalignement discret des positions. Ce repositionnement intervient alors que la question du Sahara occidental demeure au cœur des différends et que chaque acteur régional cherche à préserver ses intérêts.

Sans bouleverser les équilibres existants, cette démarche souligne que les relations diplomatiques sont en constante évolution. Elle illustre que les soutiens peuvent être nuancés, voire revus, et que les pays tiers jouent un rôle dans la dynamique régionale en modulant leurs engagements.