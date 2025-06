Sécurité au Maghreb : ces deux armées veulent unir leur force

Photo: Marines

Les liens militaires entre le Maroc et la Mauritanie prennent une nouvelle dimension. Une délégation de l’État-major général des Forces armées royales marocaines s’est récemment rendue à Nouakchott pour une mission de travail. Objectif affiché : renforcer la coordination face aux défis sécuritaires croissants dans la région.

D’après les informations publiées par le site Hespress.com, cette visite a permis aux responsables militaires des deux pays d’échanger en profondeur sur leurs dispositifs de renseignement et de sécurité. La délégation marocaine a été accueillie au sein de la division du renseignement et de la sécurité militaire mauritanienne. Des présentations ont été faites des deux côtés sur les structures respectives, leurs modes de fonctionnement et leurs priorités opérationnelles.

Cette réunion a été l’occasion de discuter de plusieurs axes de coopération. Le partage d’expériences, la formation des cadres, mais aussi la coordination sur le terrain ont été au cœur des échanges. Dans un communiqué officiel, l’armée mauritanienne a salué la qualité du partenariat avec Rabat, en soulignant l’importance d’une meilleure intégration entre les deux pays pour relever les défis communs.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte régional marqué par une instabilité persistante. La région sahélo-saharienne reste exposée à des menaces diverses, dont les activités de groupes armés, la criminalité transfrontalière et les trafics en tout genre. Dans ce climat, la coopération entre les services de renseignement devient un outil essentiel.

La confiance entre Rabat et Nouakchott semble aujourd’hui se renforcer, notamment sur le plan militaire. Cette dynamique pourrait permettre de mieux anticiper les risques, d’harmoniser les réponses et d’instaurer un climat de sécurité durable au bénéfice des deux peuples.