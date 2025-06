Sénégal : Accords et perspectives avec le Congo

image d'illustration / Port de Dakar

Du 10 au 13 juin 2025, Dakar a accueilli le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso dans le cadre d’une visite de travail destinée à revitaliser les relations sénégalo-congolaises. Ce déplacement s’est matérialisé par une série d’échanges politiques et techniques, visant à remettre sur pied une coopération bilatérale longtemps ralentie. L’élément le plus concret de cette relance a été la réactivation officielle de la commission mixte paritaire entre les deux États, gelée depuis 2018.

Cette instance de concertation, à l’arrêt depuis sept ans, aura désormais pour mission de structurer les projets conjoints et de poser les bases d’un dialogue constant entre administrations. Elle devrait permettre une coordination plus étroite autour des enjeux partagés, qu’ils soient d’ordre économique, énergétique ou commercial.

L’énergie, un point de jonction à renforcer

Parmi les chantiers majeurs évoqués figure celui de l’interconnexion énergétique. Le Sénégal et le Congo ont amorcé des discussions autour du projet Socelec/Senelec, censé favoriser une mutualisation des compétences et des ressources dans le domaine de la distribution d’énergie. Toutefois, des réserves exprimées récemment du côté congolais ont entraîné la suspension temporaire de l’un des contrats techniques liés à ce partenariat, laissant entrevoir la nécessité d’un réajustement diplomatique et opérationnel avant une relance effective.

Cette dynamique énergétique s’inscrit dans une volonté commune de modernisation des réseaux nationaux. Elle traduit également une prise de conscience régionale sur l’importance de l’indépendance énergétique pour soutenir la croissance, tout en réduisant la vulnérabilité aux fluctuations extérieures.

Une ambition de commerce intra-africain affirmée

Au-delà de l’énergie, les discussions ont mis en lumière une ambition plus globale : celle de stimuler les échanges commerciaux africains, qui demeurent faibles. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rappelé que moins de 16 % du commerce continental est réalisé entre pays africains. Il a insisté sur la nécessité pour les États du continent de rompre avec cette dépendance structurelle aux marchés extérieurs.

Dans cette perspective, la relance des accords bilatéraux entre le Sénégal et le Congo vise à redonner du sens à l’intégration économique africaine, en privilégiant les circuits courts, la valorisation des productions locales et la création de chaînes de valeur entre partenaires africains. Les deux pays envisagent également une collaboration dans l’agriculture, les infrastructures et la formation, avec un accent mis sur l’implication des PME et des jeunes entrepreneurs dans cette nouvelle phase de coopération.