Sénégal : Dakar s’habillera aux couleurs des JOJ

Monument de la Renaissance africaine au Sénégal (DR)

Dans un peu plus d’un an, le Sénégal accueillera l’un des rendez-vous sportifs les plus attendus de la jeunesse mondiale. Mais avant l’arrivée des délégations internationales et des épreuves, c’est dans les rues que les premiers signes de cet événement vont apparaître. À partir du 12 juin 2025, la capitale et plusieurs villes partenaires se transformeront visuellement pour rappeler à tous que Dakar 2026 approche à grands pas. Une métamorphose urbaine qui donne le ton et prépare les esprits.

Une campagne visible dans les lieux emblématiques

La gare de Dakar, lieu de passage symbolique entre histoire et modernité, sera l’un des premiers points de contact avec cette campagne de communication. Des panneaux lumineux aux couleurs des JOJ viendront y rythmer le quotidien des voyageurs. Mais ce ne sera qu’un des nombreux visages de cette offensive visuelle. Le Monument de la Renaissance africaine, surplombant la ville comme un repère d’ambition et de grandeur, sera également mis à contribution. À ses pieds, les passants pourront croiser les visuels dynamiques qui rappelleront que la jeunesse du monde a rendez-vous ici, dans quelques mois.

Publicité

Autre lieu visé : l’Université Amadou Makhtar Mbow, jeune institution à l’image des JOJ, tournée vers l’avenir et le dynamisme. L’entrée du campus social deviendra un point d’affichage stratégique, tout comme la Porte du Millénaire. Ces choix ne sont pas anodins : ils s’adressent à une population jeune, urbaine, curieuse et concernée par l’image du Sénégal à l’international. Les villes de Diamniadio et Saly, qui accueilleront également des compétitions, seront aussi habillées aux couleurs de l’événement, pour une communication cohérente et fédératrice sur tout le territoire.

Le compte à rebours visuel d’un événement historique

Prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026, le rendez-vous s’annonce unique : ce sera la première fois qu’un pays africain accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Plus qu’une compétition, c’est une vitrine pour le continent, et le Sénégal entend jouer ce rôle avec fierté. Cette campagne, bien que visuelle, est donc hautement stratégique. Elle a pour but non seulement de créer l’engouement, mais aussi d’ancrer les JOJ dans l’imaginaire collectif, bien avant le coup d’envoi.

Les lieux sélectionnés pour cette première vague d’affichage racontent tous quelque chose du Sénégal d’aujourd’hui : entre patrimoine, ambition, jeunesse et ouverture sur le monde. C’est une manière de dire que le pays est prêt, non seulement en infrastructures, mais aussi en esprit. En mettant en scène les JOJ dans des endroits à forte portée symbolique, le Comité d’organisation entend préparer les esprits à accueillir l’événement comme un bien commun, une fierté partagée.

Entre visibilité et appropriation populaire

L’enjeu n’est pas seulement de faire connaître l’événement, mais de l’installer dans la vie quotidienne. En affichant les visuels dans les transports, sur les places publiques, aux abords des universités, les organisateurs veulent que chaque citoyen se sente concerné. Les jeunes, principaux acteurs et spectateurs de ces Jeux, doivent voir dans cette campagne une invitation à participer, à célébrer et à représenter le pays avec honneur.

Publicité

Au-delà des images, cette opération marque le début d’une mobilisation plus large : celle des artistes, des bénévoles, des enseignants et des collectivités qui seront associés à la réussite de Dakar 2026. Car derrière chaque affiche se cache une idée forte : ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui feront de ces JOJ un événement inoubliable. Et tout commence par le regard : celui que l’on porte sur son quartier lorsqu’il se pare des couleurs de l’avenir.