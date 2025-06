Sénégal : Distinctions lors des Olympiades Panafricaines de Mathématiques

Photo Unsplash

Face à vingt autres pays africains, les jeunes mathématiciens sénégalais ont brillamment hissé les couleurs nationales lors de la 32e édition des Olympiades Panafricaines de Mathématiques (OPAM) qui s’est tenue début juin 2025. Le Sénégal a terminé à la 4ᵉ place du classement général par équipe, un résultat historique rendu possible par les performances remarquables de deux figures de proue de la délégation : Ameth Babou et Fadima Wane. Ces olympiades, considérées comme le plus prestigieux rendez-vous du genre sur le continent, mettent chaque année en lumière les jeunes talents capables de résoudre des problèmes mathématiques d’une complexité avancée.

Deux médailles d’or, une d’argent et une promesse pour l’avenir

Le lycéen Ameth Babou, déjà sacré meilleur élève du Concours général 2025, a confirmé sa suprématie en remportant une médaille d’or dans la catégorie principale. À ses côtés, Fadima Wane a également décroché l’or, mais cette fois dans la section dédiée aux filles (PAMO Girls), tout en se classant à un excellent rang dans la hiérarchie générale, qui lui a valu une médaille d’argent. Ces résultats marquent la première fois que le Sénégal obtient deux médailles d’or au cours d’une même édition de l’OPAM. Le jury a salué la rigueur, la créativité et la maturité intellectuelle de l’équipe, constituée de six élèves sélectionnés sur la base d’épreuves éliminatoires nationales.

L’école sénégalaise encouragée à cultiver l’excellence scientifique

Au-delà du prestige des récompenses, ces distinctions posent la question de l’accompagnement des jeunes talents en sciences exactes. Alors que le pays cherche à se positionner davantage dans les domaines technologiques et de l’innovation, le parcours de jeunes comme Ameth Babou et Fadima Wane illustre l’impact direct d’un encadrement pédagogique exigeant mais stimulant. Plusieurs voix issues du monde académique appellent désormais à pérenniser cette dynamique. Ces lauréats incarnent ainsi non seulement une fierté nationale, mais aussi une opportunité stratégique pour la jeunesse sénégalaise.