Sénégal : Financement direct par la Côte d’Ivoire, le démenti du ministère des Finances

Le 13 juin dernier, le Sénégal levait 77 milliards de FCFA sur le Marché des titres publics (MTP) de l’UEMOA, dépassant largement son objectif initial fixé à 70 milliards. Cette réussite, saluée dans les milieux financiers sous-régionaux, a pourtant été ternie par des interprétations erronées dans l’espace public. Certains commentaires ont laissé entendre que cette mobilisation de ressources équivalait à un prêt bilatéral de la Côte d’Ivoire en faveur du Sénégal, suscitant interrogations et débats sur la nature des relations financières entre États membres.

Un mécanisme régional clarifié par les autorités

Face à cette confusion, le ministère des Finances a publié un communiqué pour rappeler le fonctionnement du marché commun de l’UEMOA. Le MTP permet aux États membres d’émettre des obligations auxquelles souscrivent différents investisseurs institutionnels, publics ou privés, sans que cela implique un soutien direct d’un pays à un autre. Autrement dit, une souscription ivoirienne à une émission sénégalaise relève d’une logique de placement financier, comparable à celle d’une banque ou d’un fonds d’investissement, et non d’un transfert de trésorerie entre gouvernements. Le ministère a insisté sur le fait que ces mécanismes sont encadrés par des règles strictes de transparence et d’équité.

L’appel à la vigilance face à la désinformation financière

Cette mise au point intervient dans un contexte où les enjeux économiques nationaux sont de plus en plus commentés sur les réseaux sociaux, parfois au détriment de la rigueur des faits. Les autorités ont ainsi invité les citoyens à s’informer auprès des canaux officiels avant de tirer des conclusions sur les opérations de financement public. À travers ce rappel, le ministère cherche à préserver la crédibilité des institutions financières nationales, tout en réaffirmant la stabilité du cadre de coopération au sein de l’UEMOA. Au-delà du démenti, c’est un message de pédagogie budgétaire que l’État adresse à ses concitoyens, dans une période où chaque mouvement économique est scruté et amplifié.