Sénégal : La CDC annonce une livraison de plus de 4000 parcelles

Monument de la Renaissance africaine au Sénégal (DR)

Face à une pression foncière grandissante et un déficit estimé à plusieurs centaines de milliers de logements, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vient d’annoncer une avancée significative : la livraison prochaine de 4 468 parcelles viabilisées à Bambilor. Cette opération, qui s’inscrit dans un plan d’aménagement sur 100 hectares, vise à mettre à disposition des ménages des terrains prêts à bâtir, disposant de toutes les infrastructures nécessaires. Eau, électricité, voirie et assainissement sont intégrés dès la conception, offrant un cadre de vie structuré aux futurs résidents.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye ambitionne de produire entre 500 000 et 1,2 million de logements accessibles d’ici à 2050. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont mobilisés : régulation des loyers, renforcement des entreprises publiques du logement, assainissement du foncier, et collaboration avec les institutions financières internationales. Le projet de Bambilor constitue ainsi une première matérialisation visible de cette politique de rupture.

Des parcelles adaptées aux besoins des ménages

Deux types de lots seront proposés aux bénéficiaires : des terrains de 150 m² et de 250 m², pensés pour accueillir aussi bien des familles modestes que des ménages de la classe moyenne. Ce format mixte permet de diversifier les profils d’acquéreurs, tout en maintenant un équilibre entre densité urbaine et qualité de vie. L’enjeu est double : éviter les lotissements désorganisés et contenir l’expansion informelle qui fragilise les périphéries urbaines.

La CDC précise que les parcelles sont intégrées à une vision d’ensemble où l’espace public, les services de base et l’environnement sont pris en compte dès la planification. Cette approche rompt avec les schémas anciens où les logements précédaient les routes et les réseaux. Elle est rendue possible par un financement anticipé et une coordination entre les acteurs étatiques, territoriaux et techniques.

Une dynamique portée par la volonté politique

L’annonce de la CDC fait écho aux engagements forts du chef de l’État, qui a fait de l’habitat une priorité nationale. Dans ses premières orientations, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de revoir en profondeur les mécanismes d’accès au logement, de renforcer le rôle des institutions comme la SICAP, la SN HLM ou encore la CDC, et d’accompagner les familles par des facilités de paiement et une transparence accrue dans l’attribution des parcelles.

Si les chiffres annoncés restent modestes face à l’ampleur du besoin, ils traduisent néanmoins un changement d’approche : passer d’une logique d’annonce à une logique d’exécution. La réussite de cette opération à Bambilor pourrait ouvrir la voie à d’autres projets similaires dans les régions, là où le déficit en logements sociaux se conjugue souvent à l’inaction publique. La bataille pour un logement digne, sécurisé et accessible est encore longue, mais une première pierre vient d’être posée.