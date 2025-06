Sénégal : La liste des Lionnes publiée, un groupe mêlant expérience et jeunesse

La Fédération sénégalaise de basketball a publié ce 23 juin une présélection de 23 joueuses dans le cadre de la préparation à l’AfroBasket 2025. Cette première liste témoigne d’un savant équilibre entre piliers confirmés et espoirs montants. Des noms comme Cierra Dillard, Yacine Diop et Madjiguène Sène porteront le poids de l’expérience, tandis que des talents prometteurs tels que Victorine Thiaw, Fatou Faye Sané ou encore Sokhna Ndiaye nourrissent l’avenir. Deux joueuses formées en France, Léna Timéra et Ndeye Astou Gaye, suscitent l’attention : leur intégration dépend encore des décisions de la FIBA concernant leur éligibilité.

Des visas refusés, un stage recentré à Dakar

Initialement, une partie du regroupement devait se tenir aux États-Unis, dans le cadre d’un partenariat sportif visant à préparer l’équipe dans des installations de haut niveau. Cependant, plusieurs Lionnes se sont vu refuser leur visa, compromettant l’ensemble du déplacement. Face à cette situation, le Premier ministre Ousmane Sonko est intervenu publiquement, annonçant que tout le groupe resterait au Sénégal pour poursuivre la préparation. Le stage s’est ouvert à Dakar le 25 juin et se prolongera jusqu’au 21 juillet.

Un objectif clair : retrouver les sommets du basketball africain

Ce recentrage à Dakar, bien que contraint, pourrait s’avérer bénéfique. Il permet à l’encadrement technique de consolider la cohésion du groupe sans les aléas logistiques inhérents aux déplacements internationaux. Les Lionnes disposent désormais d’une feuille de route claire : bâtir une équipe compétitive autour de ses cadres tout en intégrant progressivement les jeunes pousses. La perspective d’affronter deux équipes africaines majeures en amical offrira un premier indicateur sur le potentiel du groupe.

Le Sénégal, onze fois champion d’Afrique, reste une référence du basketball féminin sur le continent. Mais les dernières éditions ont montré une montée en puissance de plusieurs adversaires directs, comme le Mali ou le Nigeria. La FSBB entend répondre à ce défi en renforçant sa politique de détection et en multipliant les opportunités pour ses jeunes joueuses de haut niveau, souvent formées à l’étranger. En assurant un cadre structuré malgré les contraintes, le staff sénégalais espère redonner à l’équipe l’élan nécessaire pour reconquérir le titre continental.