Sénégal : La première Dame initie une campagne médicale à Popenguine

À l’occasion du pèlerinage marial de Popenguine, la Première Dame Absa Faye a pris part aux activités de solidarité organisées autour de cet événement religieux majeur. Présente sur les lieux le 8 juin 2025, elle a participé au lancement d’une campagne médicale gratuite à destination des nombreux fidèles et marcheurs, en collaboration avec l’ASCODO (Association des agents de santé communautaire du District Ouest), des médecins et des bénévoles. Cette initiative s’insère dans une démarche de soutien ponctuel aux populations lors des grands rassemblements, en tenant compte des contraintes physiques et sanitaires que ceux-ci peuvent entraîner.

Popenguine, au-delà du spirituel, un lieu de soin

Durant deux journées, les pèlerins venus de différentes régions ont bénéficié de consultations médicales gratuites. Face à la chaleur, à la fatigue accumulée sur les longues distances parcourues à pied, les points de prise en charge mis en place ont permis d’apporter des soins rapides et adaptés. Le dispositif médical, monté en partenariat avec des professionnels et des volontaires, a couvert une large palette de besoins : soins de premiers secours, évaluation des cas plus graves, orientation si nécessaire. En valorisant l’action des agents de santé communautaire, l’initiative a également permis de renforcer la visibilité de ces intervenants souvent discrets, mais essentiels dans l’accès aux soins de proximité.

En alliant logistique, présence humaine et attention aux réalités du terrain, cette mobilisation médicale a transformé le site de Popenguine en un espace de repos et de récupération pour les pèlerins. Elle a aussi rappelé que ces grands événements religieux, s’ils sont porteurs de spiritualité, nécessitent aussi une infrastructure de soutien physique et moral.

Un message de solidarité à travers l’action

Le choix de Popenguine, haut lieu de foi et de mémoire pour de nombreux Sénégalais, n’est pas anodin. Ce pèlerinage, au-delà de sa portée religieuse, symbolise la rencontre, le partage, et une forme de cohésion. À travers son implication, Absa Faye a souhaité contribuer à cet esprit, en montrant que l’attention à la santé peut renforcer le sentiment de communauté. Son intervention discrète, mais organisée, a été saluée par les participants comme une marque d’écoute dans un cadre de ferveur collective.

En apportant un soutien pratique à un moment clé du calendrier religieux, cette action a permis de faire converger santé, foi et engagement citoyen. Et dans ce cadre, les gestes concrets de soins ont porté autant de sens que les prières partagées.