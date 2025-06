Sénégal: L’eau à Diender pour 50000 personnes

Luis Tosta - Unsplash

Diender et les localités voisines voient enfin arriver ce que beaucoup n’osaient plus espérer : une alimentation continue en eau potable. Longtemps relégués en marge des réseaux classiques, ces villages rejoignent désormais les bénéficiaires d’une infrastructure nationale longtemps concentrée dans les zones urbaines. L’arrivée du réseau structurant dans cette zone rurale incarne une réponse concrète aux demandes pressantes formulées depuis des années par les populations.

Un financement qui cible les plus vulnérables

Le projet déployé à Diender va bien au-delà d’une simple extension technique. Il corrige une injustice persistante en dotant la zone de 125 kilomètres de conduites et d’un château d’eau de 1 500 m³, alimenté par deux forages. Une architecture qui devrait garantir non seulement la disponibilité, mais aussi la continuité du service pour près de 50 000 personnes. Pour des localités habituées à la corvée quotidienne, cette transformation marque un tournant.

Avec un budget total de 2,6 milliards de francs CFA, dont 500 millions exclusivement alloués à la prise en charge des branchements sociaux, le projet illustre une volonté claire de placer les familles modestes au cœur des priorités. Plus de 5 000 foyers bénéficieront d’un raccordement gratuit, permettant une inclusion effective et immédiate. Cet effort budgétaire traduit une approche sociale assumée : fournir l’eau, mais aussi en garantir l’accessibilité, sans que le revenu ne soit un obstacle.

Le financement provient directement de l’État à travers la SONES, une mobilisation rare à cette échelle pour un projet rural. Elle reflète l’importance croissante accordée à la justice territoriale dans les politiques publiques. L’eau n’est plus considérée comme un simple service, mais comme un droit effectif, dont la concrétisation nécessite des choix budgétaires affirmés et cohérents.

Un levier de transformation locale

Au-delà de l’amélioration du quotidien, l’arrivée de l’eau potable ouvre des perspectives économiques et sociales. Moins de temps passé à chercher de l’eau signifie plus d’heures disponibles pour l’éducation, l’agriculture ou l’entrepreneuriat local. Les châteaux d’eau et les conduites deviennent ainsi les artères d’un développement possible, en apportant non seulement un liquide vital, mais aussi une base pour construire d’autres infrastructures essentielles.

Cette mise en service pourrait aussi favoriser un rééquilibrage démographique en freinant l’exode vers les centres urbains. Lorsque les services de base deviennent disponibles au village, les habitants sont plus enclins à rester et à investir localement. L’arrivée de l’eau à Diender ne change pas seulement les conditions de vie : elle transforme les horizons.