Sénégal : Les deux options des Lionnes du Basket après leur refus de visa pour les USA

La préparation de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a connu un imprévu majeur : une partie des joueuses sélectionnées pour un stage aux États-Unis n’a pas obtenu de visa. Cet obstacle bureaucratique, bien que frustrant, n’a pas totalement désorganisé les plans de la Fédération sénégalaise de basket-ball, qui s’est rapidement mise en quête d’alternatives. Alors que les ministères des Sports et des Affaires étrangères se mobilisent pour tenter de débloquer la situation, les responsables techniques et administratifs du basket national se concentrent sur l’essentiel : maintenir la dynamique de préparation à l’approche des prochaines échéances.

Entre regroupement à Dakar et départ partiel vers les États-Unis

D’après Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération, deux scénarios sont actuellement à l’étude. Il déclare à IGFM que le premier consisterait à maintenir le stage prévu aux États-Unis, mais uniquement avec les joueuses qui ont pu obtenir leur visa. Il s’agit d’un groupe de onze éléments, disponibles pour rejoindre le camp d’entraînement de dix jours. Pendant ce temps, les autres, restées à Dakar, poursuivraient les séances avec les adjoints de l’entraîneur national. Cette solution permettrait de limiter les pertes sur le plan du rythme et de la coordination, tout en préparant une réintégration collective à Dakar dès le 3 juillet, date à laquelle l’ensemble du groupe devrait se retrouver.

L’autre option envisagée est plus radicale : elle repose sur l’annulation pure et simple du déplacement aux États-Unis au profit d’un regroupement complet à Dakar. Ce choix permettrait d’éviter les déséquilibres dans la préparation entre les différentes joueuses et d’optimiser le temps disponible en réduisant les délais logistiques. Le staff technique évalue les avantages et inconvénients de cette alternative, dans l’attente d’une décision finale à prendre très rapidement.

Des enseignements pour l’avenir

Cette mésaventure révèle une fois de plus les défis logistiques auxquels les fédérations africaines peuvent être confrontées lorsqu’il s’agit de préparer leurs équipes à l’international. Au-delà de l’impact immédiat sur la préparation des Lionnes, l’affaire soulève des questions sur les procédures consulaires, la coordination entre les institutions et la nécessité d’anticiper les formalités administratives. Malgré l’embarras de cette situation, les responsables du basketball sénégalais affichent un certain calme. Leur priorité reste de maintenir la cohésion du groupe et de garantir une montée en puissance progressive, quels que soient les aléas. Avec ou sans escale aux États-Unis, l’équipe nationale féminine entend rester fidèle à son ambition de briller dans les prochaines compétitions continentales.