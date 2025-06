Sénégal : Les dispositions pour évacuer les ressortissants vivant en Israël et en Iran

Alors que la tension entre Israël et l’Iran connaît un nouveau pic critique, le Sénégal a exprimé sa vive inquiétude à travers un communiqué officiel publié le 16 juin. Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères y dénonce fermement les frappes militaires menées par Israël contre l’Iran, les qualifiant de violation du droit international et de menace directe pour la stabilité régionale. Dans ce message solennel, Dakar en appelle à un cessez-le-feu immédiat, affirmant son attachement aux principes de paix et de sécurité internationale.

Cette prise de position s’inscrit dans la ligne diplomatique constante du Sénégal, pays reconnu pour son engagement historique en faveur des droits des peuples au sein des instances multilatérales. En réaction à la montée des tensions armées, les autorités sénégalaises ont réagi rapidement en activant les mécanismes de protection des ressortissants sénégalais présents dans les deux pays concernés.

Ambassades mobilisées, évacuations en préparation

Le 17 juin, le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a apporté des précisions concrètes sur la stratégie mise en œuvre pour faire face aux conséquences de ce conflit. Il a indiqué que des mesures opérationnelles sont déjà enclenchées afin de faciliter l’évacuation de tous les citoyens sénégalais désireux de quitter l’Iran ou Israël. À ce stade, aucune victime sénégalaise n’est à déplorer, mais l’État affirme ne pas vouloir attendre que la situation se dégrade avant d’agir.

Selon les précisions du responsable, l’action gouvernementale repose sur une collaboration étroite entre les ambassades concernées, les associations de ressortissants, les personnes-ressources locales et les structures du ministère. Cette coordination vise à garantir une protection continue des compatriotes, qu’il s’agisse de familles installées de longue date ou de travailleurs temporaires. Des opérations de recensement et de logistique sont en cours pour évaluer les besoins de chaque individu et organiser leur retour de manière sécurisée.

Préserver les liens tout en assurant la sécurité

Le défi pour Dakar est de préserver sa neutralité diplomatique tout en agissant de manière efficace sur le plan humanitaire. La présence de ressortissants sénégalais dans des zones sensibles comme le Moyen-Orient, où ils exercent souvent dans des secteurs précaires, pose un véritable enjeu de protection consulaire. En même temps, le Sénégal veille à maintenir ses relations bilatérales, notamment avec Israël, où une représentation diplomatique est installée depuis plusieurs années.

À travers cette réactivité, les autorités cherchent à démontrer que la diplomatie sénégalaise est capable d’intervenir rapidement dans des contextes de crise internationale, sans sacrifier ni la cohérence de sa politique étrangère, ni la sécurité de ses citoyens. Reste à voir si la situation au Moyen-Orient permettra une mise en œuvre rapide et efficace des dispositifs d’évacuation annoncés.